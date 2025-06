Michele Morrone, volto amato del cinema e della moda, torna sotto i riflettori non per un nuovo ruolo, ma per alcune presunte “migliorie” estetiche. A sollevare il caso è stato Giacomo Genny Urtis, il celebre chirurgo dei vip, che nella sua rubrica dedicata ai ritocchi non ha esitato a prendere in esame proprio l’attore. L’analisi ha fatto rapidamente il giro del web, scatenando curiosità e dibattito sui social.

Michele Morrone: tra successi e nuovi progetti cinematografici

Michele Morrone continua a consolidare il suo successo sul panorama internazionale grazie a una carriera in costante crescita. Dopo il grande riscontro ottenuto con 365 giorni, l’attore pugliese si è fatto notare anche nel 2025 con il ruolo di Dante Versano nel film Un altro piccolo favore (Another Simple Favor), diretto da Paul Feig e interpretato al fianco di Blake Lively e Anna Kendrick.

Oltre alla recitazione, Morrone ha dimostrato grande versatilità, cimentandosi come regista e compositore, fondando la casa di produzione Nebraska e lavorando a progetti come il thriller storico I segreti di Blauseé. La sua esperienza si estende anche a collaborazioni con grandi nomi del cinema italiano e campagne pubblicitarie di prestigio, confermandolo come una figura poliedrica e sempre più influente nel mondo dello spettacolo.

Giacomo Genny Urtis rivela i presunti ritocchi estetici di un altro vip: nel mirino Michele Morrone

Attraverso un video pubblicato su TikTok, Giacomo Urtis ha esaminato quelli che, a suo parere, sono i ritocchi estetici che Michele Morrone avrebbe effettuato nel corso degli anni. L’esperto ha introdotto il suo intervento con un saluto ironico, sottolineando che Morrone possiede bellezza e carisma, ma gli manca l’umiltà.

“Botoxini benvenuti ad un’altra puntata di Bisturi Fatale. Se vi dico bellezza check, ok. Carisma check, ok. Umiltà? Non ci siamo, ma di chi parliamo? Di Michele Morrone visto da poco a Belve. Ce l’ha con il parterre di attori italiani ed è diventato un attore di fama internazionale, quello è vero”.

Proseguendo nella sua analisi, Urtis ha osservato come il volto di Morrone sia cambiato con il tempo, notando un leggero ritocco al naso e una mandibola più definita. Riguardo al possibile uso di botox, il chirurgo ha detto di non esserne sicuro, ma di aver trovato l’attore piuttosto espressivo durante l’intervista, elemento che farebbe escludere un uso eccessivo.

Al momento non è ancora arrivata alcuna replica da parte del diretto interessato, che ha scelto per ora di non commentare le osservazioni di Urtis né sui social né attraverso i suoi canali ufficiali. Resta dunque aperto il dibattito sul tema, in attesa di eventuali chiarimenti o smentite da parte di Michele Morrone.