Tensioni alle stelle tra due ex protagonisti di Uomini e Donne. Giovanni Siciliano rompe il silenzio e, con una serie di storie al vetriolo pubblicate sui social, lancia accuse pesanti contro Cosimo Dadorante. I fan del programma sono rimasti spiazzati dal tono durissimo del cavaliere, che sembra non aver digerito alcune recenti dichiarazioni dell’ex collega di parterre.

Ecco cosa è successo.

Il clima si fa teso tra due volti noti del trono over di Uomini e Donne. Giovanni Siciliano, tra i protagonisti più discussi dell’ultima stagione, è intervenuto con toni molto duri contro Cosimo Dadorante. Tutto è nato da una dichiarazione di Isabella, la quale ha raccontato di essere stata incoraggiata da Cosimo a chiedere un compenso per un’intervista.

Secondo quanto riferito dalla dama, sarebbe stato proprio l’ex corteggiatore di Tina Cipollari a suggerirle la cifra di 500 euro, spingendola a “monetizzare” l’interesse mediatico generato dalla sua partecipazione al programma. La notizia, rimbalzata sui social, non è passata inosservata a Giovanni, che ha reagito con veemenza, affidando alle sue storie Instagram un attacco diretto e infuocato.

Giovanni, visibilmente infastidito da quanto appreso, ha preso le distanze da ogni forma di sfruttamento del programma a fini economici. Nelle sue parole c’è tutta l’indignazione di chi vuole tutelare l’immagine propria e quella di Uomini e Donne.

“Caro Cosimo, io penso che tu ti stia montando un po’ troppo la testa. Come già te l’eri montata ogni volta che venivi in studio, con il tuo pavoneggiare di quello che hai e di quello che sei. Però, se sei fatto in questo modo, va bene così, buon per te. A parte un po’ di visibilità, perché siamo in una trasmissione, per il resto non siamo nessuno. Non siamo né artisti, né cantanti, attori, nessuno. Quindi abbassiamo un pochino l’ego”.