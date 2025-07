Fiocco rosa per l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne: Nicole Mazzocato ann...

Un nuovo amore è sbocciato nella vita di Nicole Mazzocato: è arrivata la prima figlia in famiglia.

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Nicole Mazzocato, ha annunciato con gioia la nascita del suo terzo figlio. Attraverso un post condiviso sui social, l’influencer ha emozionato i suoi follower raccontando il lieto evento, confermando così il nuovo capitolo nella sua vita da mamma.

Dalla TV alla maternità: il percorso condiviso sui social

Nicole Mazzocato, seguitissima su Instagram da oltre 1,4 milioni di follower, ha raccontato ogni fase della sua terza gravidanza. L’annuncio dell’attesa era arrivato lo scorso 8 marzo, in occasione della Festa della Donna, attraverso un video in cui mostrava una tutina rosa con la scritta “little sister”, rivelando così il sesso del futuro bebè.

La nascita della bambina ha emozionato i fan, che ricordano ancora l’esordio televisivo della Mazzocato al fianco di Fabio Colloricchio nel dating show di Maria De Filippi. Da quel momento, l’ex corteggiatrice ha costruito una nuova vita lontana dai riflettori della TV insieme al compagno Armando Anastasio.

Nicole Mazzocato mamma per la terza volta: il dolce annuncio commuove i follower

La famiglia Mazzocato-Anastasio si allarga: Nicole Mazzocato ha dato alla luce la sua terza figlia, una splendida bambina di nome Aurora. Dopo l’arrivo di Paolo, nato nell’agosto 2022, e di Davide, venuto al mondo nel febbraio 2024, è ora la volta di una piccola a dare nuova luce alla famiglia.

Aurora è nata nella notte del 20 luglio, alle ore 1:28, coronando il desiderio della coppia di avere una figlia femmina. L’annuncio è arrivato via social, dove Nicole ha condiviso emozionanti scatti dall’ospedale: in uno si vedono lei e Armando abbracciati con la neonata tra le braccia, circondati dai fratellini e in un altro, il papà stringe Aurora con sguardo commosso.