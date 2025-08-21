Un ex tentatore di “Temptation Island” si sposa: tutto sulla romantica proposta di matrimonio alla fidanzata Sharon Sarnelli.

Temptation Island, colpo di scena: la proposta di matrimonio dell’ex tentatore a Sharon Sarnelli

Colpo di scena, un ex tentatore di “Temptation Island” presto convolerà a nozze. Di chi stiamo parlando? Di Luigi Punzo che, ricorderete anche fidanzato con la tronista di “Uomini e Donne“, Manuela Carriero.

Ma, dopo la fine della relazione con la Carriero, Luigi si è fidanzato con Sharon Sarnelli, romana e lontana dal mondo dello spettacolo. Come leggiamo sul settimanale Oggi, Luigi Punzo ha chiesto la mano a Sharon, che ha accettato. Presto, quindi, diventeranno marito e moglie!

Temptation Island, la romantica proposta di Luigi Punzo a Sharon Sarnelli

Sharon Sarnelli non fa parte del mondo dello spettacolo, sappiamo solo che gestisce un negozio di prodotti alimentari campani con sede a Roma, Civitavecchia e Santa Marinella. Sharon, presto, sposerà l’ex tentatore di “Temptation Island” Luigi Punzo. Lo stesso Punzo ha pubblicato su Instagram il video della romantica proposta di matrimonio. Siamo a Sorrento e si vede Luigi inginocchiarsi davanti alla fidanzata con un anello in mano, per chiederle poi di sposarlo. Sharon, visibilmente emozionata, si mette le mani sul viso per poi abbracciare Luigi e dire “Sì”.