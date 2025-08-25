Ormai le telecamere agli eventi sono una “trappola”, basta pensare a quello che è successo con la kiss cam al concerto dei Coldplay qualche tempo fa. Ora ci pensa invece Dazn, che, per puro caso, ha spoilerato l’esito di una coppia di “Tempation Island“. Ecco di chi stiamo parlando.

Temptation Island, coppia paparazzata allo stadio: gli spoiler di Dazn

Dalla kiss cam dei Coldplay alle telecamere di Dazn. Durante la diretta di Como-Lazio, prima giornata di Seria A, le telecamere di Dazn hanno paparazzato due ex protagonisti dell’ultima edizione di “Temptation Island”. Sia chiaro, in questo caso non si parla di amante, come nel caso del concerto dei Coldplay, però, grazie a Dazn, ora sappiamo come sta proseguendo una relazione nata proprio durante il reality dei sentimenti. Ma, di chi stiamo parlando? Chi ha paparazzato Dazn? Scopriamolo insieme.

Temptation Island, coppia spoilerata da Dazn: ecco di chi si tratta

Chi è la coppia spoilerata per caso da Dazn? Ebbene, stiamo parlando di Valerio e Ary! Come ricorderete, Valerio ha partecipato a “Temptation Island” con la fidanzata Sarah ma, durante il reality, ha cominciato ad avvinarsi alla single Ary, con tanto di bacio. Sarah e Valerio si sono dunque lasciati e, durante la puntata “un mese dopo”, lo stesso Valerio ha ammesso che lui e Ary stavano continuando a frequentarsi anche fuori. Ora ecco che, grazie a Dazn, abbiamo la conferma che la loro storia procede a gonfie vele. Ad accorgersi dei due una ragazza che su X ha scritto: “Dazn mi ha bloccata così e sono stata 5 minuti buoni a chiedermi chi fossero perché avevano una faccia familiare.”