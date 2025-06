Domani, venerdì 6 giugno 2025, conosceremo il calendario ufficiale per la Serie A 2025-2026. C’è grande attesa per conoscere le date dei vari big match, tra cui gli attesissimi derby di Milano e Roma. Ma ecco intanto le novità per la prossima stagione.

Serie A 2025-2026: si parte io 24 agosto

Domani alle 18.30 al Teatro Regio di Parma sarà svelato il calendario ufficiale della Serie A 2025-2026.

Le big cercheranno di strappare dal petto lo scudetto al Napoli, che invece vorrà tenerselo stretto. Intanto la Lega a già comunicato le date ufficiali della prossima stagione calcistica: si parte nel weekend del 24 agosto 2025 e si finirà nel weekend del 24 maggio 2026. Nel corso della stagione saranno due i turni infrasettimanali previsti, ovvero alla nona e alla diciannovesima giornata. Quattro invece saranno le soste per la Nazionali ( 7 settembre 2025, 12 ottobre 2025, 16 novembre 2025 e 29 marzo 2026). Ma vediamo adesso i criteri e le novità della stagione.

Serie A 2025-2026: le novità della stagione

Domani conosceremo il calendario ufficiale della Serie A 2025-2026 che, come visto, prenderà il via il prossimo 24 di agosto. Anche quest’anno la sequenza delle gare di andata sarà diversa rispetto a quella delle gare di ritorno, con però un minimo di 8 giorni tra le gare di andata e ritorno contro la stessa avversaria. Inoltre, i derby devono essere calendarizzati in giornate diverse e non alla prima giornata né alla nona (turno infrasettimanale feriale). Inoltre, le quattro squadre in Champions, ovvero Napoli, Inter, Atalanta e Juventus non potranno giocare con quelle impregnate in Europa League (Roma e Bologna) e Conference (Fiorentina) nelle giornate 5, 22, 26, 29, 32 e 35, ovvero quando sono in programma due turni consecutivi di gare Uefa. L’alternanza tra casa e trasferta per Milan e Inter, Juve e Toro, Roma e Lazio, Fiorentina e Pisa è sempre prevista con le dovute eccezioni: a inizio campionato per le due toscane (lavori negli impianti), a gennaio per le milanesi (cerimonia inaugurale Olimpiadi Milano-Cortina).