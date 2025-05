Notte di festa e scontri a Napoli, il bilancio è di oltre 100 feriti a seguito delle celebrazioni in città per il quarto scudetto partenopeo.

Il Napoli ha vinto il quarto scudetto della propria storia a seguito della vittoria per 2 a 0 contro il Cagliari all’ultima giornata di campionato. Immediatamente dopo il fischio finale nella città partenopea sono partiti i festeggiamenti per il trionfo che sono andati avanti per tutta la notte.

Incidenti anche durante la partita

Scontri al di fuori dello stadio Maradona si sono registrati anche durante il match con episodi di risse e scontri tra tifosi che hanno richiesto l’intervento delle forze dell’ordine, delle ambulanze e della protezione civile.

Il bilancio della notte, come riportato da Quotidiano.net è di 120 feriti tra cui 3 ricoverati in codice rosso per ferite gravi. Il bollettino varia da traumi da caduta a crisi asmatiche per i fumogeni passando per le classiche ferite da petardi e fuochi d’artificio.

Anche tre agenti di Polizia sono state feriti in casi di aggressione ed inoltre vi sono state due persone ferite da armi da fuoco.

Si sono verificate anche 10 rapine

Non solo incidenti a seguito dei festeggiamenti ma anche 10 rapine nel corso della notte. L’arma dei Carabinieri lo ha reso noto tramite un comunicato stampa.

Di questi episodi ve n’è uno che riguarda un 47enne rapinato del proprio scooter da due persone nella zona di Poggioreale, dopo essere stato colpito in testa con il calcio della pistola.

Non solo tifosi locali vittime degli episodi ma come riporta sempre Quotidiano.net tra gli aggrediti anche un cittadino di origine belga che è stato vittima una coltellata ad una coscia da due individui su uno scooter senza alcun apparente motivo.