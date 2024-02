Un ragazzo, 23 anni, tenta di impiccarsi con una corda nella sua cella nel carcere di Poggioreale, ma viene salvato dalla polizia penitenziaria.

Aldo Di Giacomo, vice segretario generale Osapp, ha dichiarato quanto successo ieri nel carcere di Poggioreale:

«Di fronte ad un trend che non sembra arrestarsi e che potrebbe far superare a fine 2024 il più tragico bilancio di suicidi, quello del 2022 con 84 vittime, è necessario correre ai ripari per mettere fine alla “strage di Stato” ed assolvere alla prima funzione dello Stato di legalità che le deriva dall’avere in custodia vite umane».