Il difensore nerazzurro ha rifiutato la convocazione in Nazionale, ecco cosa ha detto il ct in conferenza stampa.

Il difensore dell’Inter Francesco Acerbi ha detto no alla convocazione in Nazionale da parte di Luciano Spalletti, per le due sfide con Norvegia e Moldavia valide per la qualificazione ai prossimi Mondiali di calcio. Ecco cosa ha detto il ct in conferenza stampa.

Francesco Acerbi rifiuta la convocazione in Nazionale

Con un lungo post su Instagram il difensore centrale dell’Inter, Francesco Acerbi, reduce da, nonostante il finale amaro, un’ottima stagione, segnata soprattutto da quel goal al 95esimo minuto di Inter-Barcellona, ha spiegato il perché ha deciso di non rispondere alla chiamata della Nazionale: “ho ritenuto che, alla luce degli ultimi avvenimenti, non esistano a oggi le condizioni per proseguire serenamente questo percorso. Io non cerco alibi né favori, ma pretendo rispetto. E se questo rispetto viene a mancare da parte di chi dovrebbe guidare un gruppo, allora preferisco farmi da parte.” Acerbi ha poi concluso il lungo post augurando il meglio alla Nazionale e a tutti i suoi compagni.

Spalletti su Acerbi: “Mi spiegherà dove gli ho mancato di rispetto”

Nella conferenza stampa della vigilia di Italia-Norvegia, partita fondamentale per gli azzurri per qualificarsi ai prossimi Mondiali, Luciano Spalletti è tornato sul caso Acerbi. Il post del difensore neroazzurro non è passato inosservato al ct, che ha detto le seguenti parole: “un giorno Acerbi mi spiegherà dove gli ho mancato di rispetto. E gli dirò cosa penso io sul rispetto per ciò che ha fatto a me e alla Nazionale soprattutto.” Parole pesanti quelle del tecnico che però pare aver “dimenticato” quello che disse a proposito di Acerbi qualche tempo fa, quando alcuni giornalisti gli fecero notare di come il numero 15 dell’Inter stava annullando i vari big mondiali, Haaland su tutti, e che forse alla Nazionale sarebbe proprio servito uno come lui. Spalletti disse: “Ma lei sa di che hanno è Acerbi?” Insomma, il tutto è nato da lì. Si chiariranno i due? Chissà.