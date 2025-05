Inter-Barcellona 4-3: i nerazzurri volano in finale di Champions League

Inter-Barcellona 4-3: i nerazzurri volano in finale di Champions League

Dopo due semifinali da brividi contro il Barcellona, l’Inter vola in finale di Champions League. Inzaghi commenta l’impresa.

È una notte da ricordare per l’Inter e per tutti i suoi tifosi. Dopo un doppio confronto elettrizzante contro il Barcellona, i nerazzurri strappano il pass per la finale di Champions League, tornando tra le grandi d’Europa. Una prestazione di cuore, tecnica e carattere che consacra il lavoro di Simone Inzaghi, ora atteso all’ultimo atto della massima competizione.

Inter-Barcellona 4-3: i nerazzurri staccano il pass per la finale di Champions League

L’Inter ha conquistato la finale di Champions League al termine di una sfida epica contro il Barcellona, battuto 4-3 ai tempi supplementari nella gara di ritorno disputata a San Siro, dopo il 3-3 dell’andata al Camp Nou. In finale affronterà la vincente tra Paris Saint-Germain e Arsenal, che si sfideranno mercoledì sera nella seconda semifinale.

Per la squadra di Simone Inzaghi si tratta della seconda finale nelle ultime tre stagioni, ma questa ha un sapore molto più clamoroso: i nerazzurri hanno superato una delle formazioni più forti del panorama mondiale con un complessivo 7-6, in una doppia sfida ricca di colpi di scena.

Nel match di ritorno, l’Inter ha cominciato con grande intensità e ha chiuso il primo tempo avanti 2-0, grazie ai gol di Lautaro Martinez e Hakan Calhanoglu. A inizio ripresa, il possibile 3-0 firmato da Francesco Acerbi è stato annullato per fuorigioco, e da lì è partita la reazione del Barcellona: Eric Garcia ha accorciato le distanze con una splendida conclusione al volo, seguito dal colpo di testa del 2-2 firmato da Dani Olmo. In mezzo, il portiere Yann Sommer si è opposto più volte con interventi decisivi.

All’87’, sembrava tutto finito quando Rafinha ha firmato il 3-2 per i catalani, ma nel recupero Acerbi, salito in attacco negli ultimi minuti, ha trovato il gol del pareggio che ha mandato le squadre ai supplementari sul 6-6 complessivo.

Anche nel tempo extra è stata l’Inter a partire meglio: al 10’ del primo supplementare, Davide Frattesi ha siglato il gol decisivo del 4-3, al termine di una splendida azione avviata dai dribbling di Marcus Thuram. Il Barcellona ha provato fino all’ultimo a riagguantare il risultato, ma la difesa nerazzurra ha resistito, regalando all’Inter una delle qualificazioni più epiche della sua storia recente.

Per l’Inter sarà la sesta finale di Champions League, considerando anche le edizioni disputate sotto il nome di Coppa dei Campioni. Finora i nerazzurri hanno sollevato il trofeo in tre occasioni: nel 1964, nel 1965 e nel 2010.

L’Inter è in finale di Champions League: il commento di Inzaghi

Simone Inzaghi non trattiene la gioia né l’emozione al termine della straordinaria impresa contro il Barcellona. Dopo una sfida epica, decisa ai supplementari, il tecnico nerazzurro si lascia andare a un’esultanza sentita, consapevole dell’importanza storica del traguardo raggiunto.

“Questi ragazzi sono stati straordinari, ma dobbiamo continuare. La finale sarà una finale contro una squadra davvero forte: che sia l’Arsenal o il Paris Saint-Germain. Ovviamente capisco cosa mi state chiedendo dopo aver affrontato il Bayern Monaco e il Barcellona. Ovviamente anche loro sono squadre molto difficili, ma il Bayern Monaco e il Barcellona sono probabilmente due delle squadre più difficili in Europa in questo momento”.

L’allenatore ha iniziato il suo intervento esprimendo i suoi complimenti al Barcellona, definendolo una squadra veramente forte e sottolineando che per batterla è stata necessaria una super, super Inter.