Momenti di tensione e ansia per Pier Silvio Berlusconi: suo figlio, Lorenzo Mattia, ha infatti disputato il suo primo match di pugilato federale. Ecco come è andata.

Pier Silvio Berlusconi in ansia per suo figlio Lorenzo: “Sono teso”

Il primogenito di Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin, Lorenzo Mattia, ha esordito nel suo primo match di pugilato federale.

Per papà Pier Silvio è stata un momento di grande emozione, e anche di ansia. Ecco, come riportato da FanPage, cosa ha detto prima dell’incontro: “stasera sono a fare il papà. Sono molto concentrato, ma anche un pò teso. E’ il primo match di Lorenzo nella Federazione Pugilistica Italiana, che guarda verso le Olimpiadi, è una emozione nuova.” Ma, come è andato l’incontro? Lorenzo Mattia ne è uscito vincitore o sconfitto? Scopriamolo insieme.

Pier Silvio Berlusconi: primo match di pugilato federale per il figlio Lorenzo

Come visto, Lorenzo Mattia, 15 anni, primogenito di Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin, ha disputato il suo primo match di pugilato federale. Lorenzo si è battuto con Filippo Pegorari del team Barge Box al PalaPaglini di Savona. Come è andata? Con una vittoria. Lorenzo Mattia ha vinto il suo primo match ufficiale FPI davanti a mamma e papà. Lorenzo ha mostrato tutti i progressi fatti sotto la guida del suo allenatore Amedeo Marai.