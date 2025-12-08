Ospite di Silvia Toffanin a “Verissimo”, Paola Caruso ha raccontato del terribile lutto che l’ha colpita recentemente. Ecco le sue parole.

Terribile lutto per Paola Caruso: tutto il suo dolore raccontato a Verissimo

Paola Caruso è stata ospite di Silvia Toffanin a “Verissimo“. L’influencer e showgirl è apparsa molto provata, infatti ha raccontato del grave lutto che l’ha colpita, ovvero la morte della madre adottiva Wanda: “la vita mi ha messo troppo alla prova, sono esausta.

Sto vivendo un incubo, ancora non mi sono resa conto. Un accanimento che sta succedendo tutto in fretta, non riesco ad avere un pò di pace.” Paola Caruso ha continuato nel suo racconto, con Silvia Toffanin che poi, commossa, si è alzata ad abbracciarla. Ma ecco le parole di Paola: “la perdita di un genitore è un dolore enorme, non ho ancora metabolizzato la sua perdita. Se ne è andata così. Ho tentato di tutto per tenerla in vita, da poco l’avevo fatta trasferire in una clinica vicino a casa per poterla andare a trovare più spesso con mio figlio Michele. Nell’ultimo mese era stabile, quando dalla struttura mi hanno chiamata per dirmi che si era spenta ho pensato che fosse uno scherzo e ho riattaccato. Mi sono sentita morire, mia mamma non c’era più e io non ero lì con lei.“

Paola Caruso e la difficoltà di dare la notizia al figlio

Nel corso dell’intervista a Silvia Toffanin a “Verissimo“, Paola Caruso ha anche raccontato della difficoltà di dire a suo figlio Michele che la nonna non c’era più: “non volevo che mi vedesse distrutta, quando sono andata a prenderlo a scuola l’ho visto contento e non me la sono sentita. Gliel’ho rivelato solo il giorno prima del funerale. E’ stato bravissimo, è stato solito tutto il tempo e poi appena siamo entrati in macchina, finito il funerale, è scoppiato a piangere.”