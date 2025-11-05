Dopo anni di misteri e scandali, si torna a parlare del caso Mark Caltagirone. Eliana Michelazzo sarà infatti ospite di Silvia Toffanin a “Verissimo” con nuove rivelazioni.

Il ritorno del mistero Mark Caltagirone: nuove rivelazioni a Verissimo

La settimana scorsa, Eliana Michelazzo è stata assolta dall’accusa di aver coinvolto un minore nella nota farsa.

Dagospia ha rivelato che la donna tornerà in Tv per raccontare cosa è successo, sarà infatti ospite di Silvia Toffanin a “Verissimo“: “Il Prati-gate non muore mai – Eliana Michelazzo, ex manager della reci-diva Pamela Prati, sarà ospite a Verissimo da Silvia Toffanin. Nei giorni scorsi è stata assolta dall’accusa di aver coinvolto un minore per interpretare Sebastian Caltagirone, il figlio inesistente di Mark e Pamela.” Ma quindi, chi c’era dietro l’identità di Mark Caltagirone?

Verissismo, torna in Tv il caso Mark Caltagirone con nuove rivelazioni

Come abbiamo visto, Eliana Michelazzo sarà ospite di Silvia Toffanin a “Verissimo“, dopo essere stata assolta dall’accisa di aver coinvolto un minore nella farsa. Scopriremo quindi chi c’era dietro all’identità di Mark Caltagirone? La Michelazzo in realtà era già stata ospite a “Verissimo” in passato, dichiarando di essere vittima, insieme a Pamela Prati, della vicenda. Ha anche raccontato di aver parlato con Mark Caltagirone, il quale le diceva cosa fare per il matrimonio e, infine, ha detto che secondo lei dietro la creazione di Mark Caltagirone e Simone Coppi ci sia lo stesso mandante: “perché nella mia storia e in quella di Pamela ci sono delle similitudini , problemi familiari, malattie. Il raggiro era lo stesso, il mandante è lo stesso e penso di sapere chi è. Da chi è nata l’idea di coinvolgere bambini? C’è una persona.”