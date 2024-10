Cinque anni dopo l’intervista iconica a “Vieni Da Me”, in cui parlò di Mark Caltagirone, Pamela Prati è tornata a far visita a Caterina Balivo. Ospite di “La Volta Buona”, ha affrontato domande sulla vicenda del Caltagirone Gate: “Ricordo che anni fa, ti dissi che dovevo sposarmi. E sappiamo come sono andate le cose. Che ricordi hai di quel periodo? Ci sono state querele e il giudice ha chiuso il caso”.

Riguardo al Caltagirone Gate, Pamela ha risposto: “Non è del tutto concluso, le indagini sono ancora in corso. Potevo anche non essere qui”.

Indagini in corso

Ha continuato: “Non è ancora finita; ci sono indagini in atto e questo non è il luogo adatto per discuterne. Ci sono cicatrici e un grande dispiacere, soprattutto per come è stata narrata la vicenda. È stata comunicata in modo errato. Anche oggi si sentono notizie inquietanti. Non ho ricevuto alcuna protezione, nemmeno dai miei colleghi. Tuttavia, ora sono più forte di quanto non fossi prima. Mi dispiace per chi non ha avuto fiducia in me. La verità è stata distorta e la gente dubita. E non è conclusa, poiché queste truffe affettive continuano a persistere.

Dolore e malinconia

Per me rimane solo dolore e malinconia riguardo alla comunicazione. Mi sento in colpa per i conduttori che inizialmente mi hanno creduto? Assolutamente no, perché io sono innocente. Imbarazzata? Io stessa sono stata vittima di inganno; perché dovrei provare imbarazzo per una situazione reale? Vorrei mettere un punto, dato che non è il contesto giusto e ci sono ancora indagini in corso. Avrei desiderato più supporto, in particolare da parte delle donne. Non sono stata compresa né creduta”.

Pamela Prati ha condiviso una dichiarazione toccante, suggerendo che la sua mera esistenza rappresenta un trionfo: “Questa vicenda mi ha causato enorme sofferenza e attendo il risultato finale. Sarò la vincitrice, ma ho già conquistato qualcosa di importante: sono qui, e considerando quanto stavo male, avrei potuto non esserci”.

