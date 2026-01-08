Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera, come mai si sono lasciati? La ve...

Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera, come mai si sono lasciati? La ve...

Ormai da diverse settimane si parla della fine della storia d’amore tra Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera. Ma, come mai la showgirl svizzera e l’imprenditore si sono lasciati? A far chiarezza il Settimanale Oggi.

Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera si sono lasciati?

Anche se non ci sono stati annuncia ufficiale da parte dei diretti interessati, pare ormai certo che la storia d’amore tra Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera sia giunta al capolinea.

I due, 48 anni lei, 56 lui, infatti non si vedono più insieme da tempo, né in giro né sui social. Perde quindi anche quota il gossip di poco tempo fa che parlava di un regalo milionario da parte di Tronchetti Provera alla showgirl svizzera, ovvero una palazzina dal valore di 14 milioni di euro. Ma, perché i due si sono lasciati? A fare chiarezza ci ha pensato il Settimanale Oggi.

Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera, come mai si sono lasciati? La verità

Come detto pare ormai certa la rottura tra Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera. Il Settimana Oggi, in edicola questa settimana, cerca di fare chiarezza su i possibili motivi della rottura tra la showgirl svizzera e l’imprenditore, con il loro che sarebbe stato solo “un flirt estivo consumato con l’autunno”, e che a mettere fine alla relazione sarebbe stato lui “per via di stili di vita e personalità inconciliabili“, come riferito da “persone a lui vicine.” Ma non è finita qui, si legge anche che “nei salotti milanesi, si mormora che la conduttrice svizzera si fosse affezionata più che a lui al suo cognome e al suo status sociale.”