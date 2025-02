Stefano De Martino è uno dei conduttori del momento. Tra “Affari Tuoi” e “Stasera tutto è possibile”, l’ex marito di Belen Rodriguez sta collezionando un successo dietro l’altro e a breve potrebbe esserci una notizia davvero super per lui. Scopriamo di cosa si tratta.

De Martino annuncia il suo nuovo programma: arriva la conferma della Rai

I programmi condotti da Stefano De Martino, “Affari Tuoi” e “Stasera tutto è possibile” stanno registrando ottimi ascolti. Per questo c’è l’idea di spostare da Rai 2 a Rai 1 la finale di “Stasera tutto è possibile”. A comunicare la notizia all’Ansa è stato Marcello Ciannamea, direttore intrattenimento Prime Time Rai: “Ci piacerebbe portare su Rai 1 la finale di Stasera tutto è possibile. Ci stiamo lavorando“. Sarebbe una notizia davvero bellissima per De Martino, in quanto per lui sarebbe l’ennesima testimonianza della sua crescita professionale.

Stasera tutto è possibile su Rai 1?

Come detto c’è l’idea di spostare la finale di “Stasera tutto è possibile” su Rai 1. Per lo show condotto da Stefano De Martino sarebbe quindi una promozione, visti gli ottimi ascolti. Ricordiamo che le puntate in tutto dello show sono dieci e che tre sono già state trasmesse.