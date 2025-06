Dimenticate il Francesco Monte dei reality, dei salotti televisivi e delle luci della ribalta. Dopo aver cercato di affermarsi anche nel mondo della musica, l’ex tronista di Uomini e Donne ha deciso di voltare pagina e iniziare un nuovo capitolo della sua vita, lontano dai riflettori e completamente diverso da ciò che ci si poteva aspettare.

Una scelta coraggiosa, che lo ha portato a reinventarsi in un settore sorprendente, dimostrando ancora una volta la sua voglia di mettersi in gioco. Ma di cosa si occupa oggi Francesco Monte? Il suo nuovo lavoro ha lasciato tutti a bocca aperta.

Gli amori sotto i riflettori di Francesco Monte

Tra i protagonisti più noti di Uomini e Donne, Francesco Monte ha conquistato il pubblico con il suo fascino e il turbolento percorso accanto a Teresanna Pugliese. La loro storia, nata sotto i riflettori, è però durata poco una volta spente le telecamere. Qualche anno dopo, Monte ha vissuto una nuova relazione con Cecilia Rodriguez, interrotta bruscamente durante il Grande Fratello Vip, quando lei si è innamorata di Ignazio Moser lasciandolo in diretta TV.

Francesco Monte cambia vita: l’incredibile nuovo lavoro dell’ex UeD

Dopo le esperienze televisive in programmi come Uomini e Donne, Grande Fratello Vip e Tale e Quale Show, Francesco Monte ha scelto di allontanarsi dal piccolo schermo, cercando una nuova dimensione di serenità. Per questo si è trasferito a Ibiza, dove ha provato a costruire un percorso musicale sotto il nome d’arte Kinari. Tuttavia, anche quella strada non ha ottenuto il successo sperato. Oggi, l’ex protagonista del celebre dating show di Canale 5 ha deciso di reinventarsi ancora una volta, lanciandosi in un’attività decisamente particolare.

Monte ha appena aperto un negozio nella sua città natale, Taranto, dedicato al mondo delle carte Pokémon, fenomeno in continua crescita tra collezionisti, appassionati e giovani. Alcune carte rare possono raggiungere cifre elevate, trasformando questo hobby in un vero e proprio business. Il suo punto vendita, però, non si limita alla semplice compravendita: vuole essere anche un luogo di incontro per fan del settore, con spazi dedicati allo scambio, al gioco e alla vendita di gadget tematici.