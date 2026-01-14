L’ultima puntata di Affari Tuoi che ha visto De Martino in lacrime ha dimostrato come il programma possa andare oltre il gioco: pacchi e numeri si trasformano in emozioni, ricordi e legami familiari, toccando profondamente il cuore del pubblico.

Affari Tuoi: oltre il gioco, tra ricordi e emozioni

Affari Tuoi non è solo un quiz televisivo di pacchi, numeri e strategie.

Quando il programma supera la semplice competizione, diventa uno spazio di intimità condivisa, dove ogni parola può evocare ricordi e sentimenti profondi.

Nella serata di ieri, martedì 13 gennaio, questa magia si è concretizzata con la partecipazione di Angelica, concorrente pistoiese. Accanto a lei c’era il fidanzato Filippo, ma il vero cuore della puntata è stato il nonno scomparso, uomo che le aveva trasmesso l’amore per Affari Tuoi e che avrebbe dovuto essere lì con lei. Come ha ricordato il Dottore durante una telefonata, Angelica avrebbe dovuto giocare proprio insieme a lui, un desiderio interrotto da una morte improvvisa.

La concorrente, visibilmente commossa, ha raccontato: “Lui era un super appassionato di Affari Tuoi, lo guardavamo insieme tutte le sere. E quindi è qui con noi, speriamo che ci aiuti. Non si perdeva una puntata e se andava in onda qualcos’altro si arrabbiava tantissimo”.

Il legame tra i due era così profondo da essere impresso anche sulla pelle: Angelica ha tatuato sul braccio il numero 17, il pacco consigliato dal nonno, convinta che un giorno le avrebbe cambiato la vita.

Affari Tuoi, il retroscena sul nonno scomparso: Stefano De Martino in lacrime

Con il passare dei minuti, l’atmosfera in studio si è fatta sempre più intensa. Nel momento conclusivo della partita, Stefano De Martino, visibilmente commosso, ha pronunciato parole che hanno attraversato lo schermo: “Nella vita si muore anche quando qualcuno smette di nominare il nostro nome. Grazie a questa partita l’abbiamo ricordato e gliela dedichiamo”.

La storia di Angelica ha subito catturato l’attenzione del pubblico e del web: su X, Facebook e Instagram, molti telespettatori hanno commentato, notando come il conduttore si fosse immedesimato profondamente nel racconto, rispecchiando il rapporto speciale che lui stesso ha avuto con il proprio nonno.

La partita ha avuto un epilogo importante: nel pacco numero 17, suggerito dal nonno e scelto da Angelica prima di accettare l’offerta di 55.000 euro, c’erano 300.000 euro. Un risultato che ha celebrato il trionfo morale di un legame che né il tempo né la morte sono riusciti a spezzare, confermando che, talvolta, Affari Tuoi riesce a fare qualcosa di raro: fermare il gioco e lasciare parlare la vita.