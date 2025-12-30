“È tornato in studio”. Colpo di scena ad Affari Tuoi: Stefano De Martino incredulo

Il fascino della televisione incontra la vita reale: la partecipazione di Alec Magni Baraldi a Affari Tuoi, sotto la guida di Stefano De Martino, mostra come notorietà improvvisa e percorsi accademici possano convivere. Tra riflettori, curiosità del pubblico e ambizioni professionali, Alec rappresenta il delicato equilibrio tra sogno televisivo e impegno nello studio.

Tra studio e televisione: il futuro di Alec Magni Baraldi

Nonostante l’avventura televisiva, Alec non ha mai smesso di coltivare la sua passione per gli studi. Il 25enne ha rivelato a La Volta Buona: “Mi riconoscono ancora per strada, mi fermano, magari mi chiedono di fare delle foto e io certamente le faccio. Poi è bello perché si è creata anche una comunità sui social. Questo non significa che io abbia abbandonato la mia carriera da studente, non ho affatto smesso di studiare… A breve andrò in Danimarca, dove starò per qualche mese per un tirocinio in un’azienda farmaceutica”.

Dopo la laurea triennale in Biologia, Alec è ormai prossimo al termine del percorso magistrale in Biotecnologie Mediche e Farmaceutiche. L’entusiasmo per la TV, tuttavia, resta vivo: già a gennaio 2025 aveva scritto sui social, “Spero di tornare presto in tv per vivere delle belle emozioni”.

Anche Catena Fiorello ha incoraggiato il giovane, sottolineando il suo potenziale: “Avrai vinto anche un euro, ma sei bello e giovane, hai un bellissimo viso, magari ti notano, farei film, fiction, pubblicità e allora metterai da parte ben più dell’euro vinto”. Alec continua così a bilanciare sogni televisivi e ambizioni accademiche, con uno sguardo al futuro tanto concreto quanto promettente.

Un anno fa, all’inizio di dicembre 2024, Stefano De Martino ha accolto nel suo programma Affari Tuoi il giovane concorrente emiliano, Alec Magni Baraldi. Fin da subito, il conduttore ha notato una sorprendente somiglianza con lui: “Ma io vedo una strana somiglianza. Però lui è la mia versione aggiornata, è più bello, è più giovane”.

Dopo dodici mesi dal debutto, Alec è tornato sotto i riflettori televisivi, confermando l’interesse del pubblico nei suoi confronti, nonostante l’esperienza ad Affari Tuoi non sia stata particolarmente fortunata. Dopo più di un mese e 35 puntate, il giovane ha infatti conquistato soltanto 1 euro.