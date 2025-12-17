E’ il gossip del momento, sta di fatto che non si fermano le voci che parlano di una relazione tra Stefano De Martino e Rocio Munoz Morales. Ora, sarebbero spuntate anche alcune foto.

Stefano De Martino e Rocio Munoz Morales: è un amore segreto?

Sono diverse settimane anzi, forse un pò di più, che si parla di una possibile relazione tra l’ex di Belen Rodriguez, Stefano De Martino, e l’ex di Raoul Bova, Rocio Munoz Morales.

C’è da dire che, di questo presunto flirt, non se ne parla solo in Italia, perfino in Spagna, paese natale della modella, è esploso il gossip. Sul El Mundo infatti si parla di una presunta relazione tra i due: “negli ultimi giorni, se non ore, i principali organi di informazione italiani si sono convinti sempre di più che sia solo questione di tempo prima che venga annunciato pubblicamente che Munoz Morales e De Martino hanno iniziato una relazione.” Nelle ultime ore, infatti, è uscita una nuova indiscrezione, scopriamola insieme.

Amore segreto tra Stefano De Martino e Rocio Morales? L’ultima clamorosa indiscrezione

Come appena visto, si parla anche all’estero del presunto amore segreto tra Stefano De Martino e Rocio Munoz Morales. Diva e Donna, sulla copertina del nuovo numero, una loro nuova esclusiva proprio sul conduttore e sulla modella: “grande esclusiva. Le uniche foto della love story segreta. Notte d’amore a casa di lui. Lei è uscita dal portone in piena notte.“ In base alla ricostruzione fotografica del Settimanale, De Martino sarebbe rincasato attorno alle 21.50, con Rocio che sarebbe uscita dallo stesso portone circa 4 ore dopo. Al momento, va detto, foto di loro due insieme in atteggiamenti intimi non ci sono. Staremo a vedere cosa succederà.