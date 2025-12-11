Negli ultimi giorni si sono fatte insistenti le voci di una relazione tra Stefano De Martino e Rocio Munoz Morales. Ma, cosa c’è di vero? Scopriamolo insieme.

Stefano De Martino e Rocio Munoz Morales stanno insieme?

Negli ultimi giorni si è parlato con insistenza di una presunta relazioni tra Stefano De Martino e Rocio Munoz Morales.

Il Settimanale Diva e Donna ha lanciato infatti un titolo che non è passato inosservato: “Clamoroso, De Martino e l’ex di Bova si sono innamorati. Stefano e Rocio si amano in segreto.” Il gossip ha fatto subito il giro del web, lasciando credere che davvero tra l’ex compagna di Raoul Bova e l’ex marito di Belen Rodriguez ci fosse una relazione. Ma sarà davvero così?

Rocio Munoz Morales e Stefano De Martino sono una coppia? La verità dopo il gossip

Come detto si è parlato di una relazione tra Stefano De Martino e Rocio Munoz Morales. Persone vicine ai diretti interessati, però, hanno deciso di intervenire per smentire tali voci. Queste fonti, ritenute affidabili, hanno contattato Roberto Alessi, direttore di Novella 2000, al fine appunto di smentire il gossip: “smentisco nella maniera più assoluta e ne approfitto per augurarti buone feste.” Quindi, tra De Martino e Rocio, nessun flirt in corso.