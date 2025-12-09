Belen e Chiara Ferragni: vacanze a St. Moritz tra lusso, relax e gelo tra le due. Tutti i retroscena della nuova indiscrezione.

A St. Moritz, tra neve e resort esclusivi, le vacanze delle celebrità si tingono di tensione: Chiara Ferragni e Belén Rodriguez, entrambe in momenti delicati della loro vita, hanno fatto di tutto per non incrociarsi, confermando che tra loro il gelo resta totale. Ecco tutti i dettagli dell’indiscrezione.

Belén Rodriguez e Chiara Ferragni: una frattura lunga anni

Il gelo tra le due vip non è certo una novità. Già nel 2024 Belén aveva spiegato: “Per colpa di terzi non ho mai avuto un bel rapporto con lei”, riferendosi alle tensioni che da anni le separano.

Tra i motivi principali del distacco ci sarebbe anche un episodio che coinvolge Fedez: secondo la showgirl argentina, il rapper avrebbe mostrato a Chiara Ferragni un video in cui lei dichiarava che, se avesse saputo dell’interesse di lui, gli avrebbe dato almeno un bacio.

Da allora, il silenzio tra Belén e Chiara si è consolidato, trasformandosi in un muro difficile da abbattere. La vacanza a St. Moritz sembra confermare che, almeno per il momento, non ci sia margine di riconciliazione.

“È arrivata e c’era anche lei”, cos’è successo tra Belén e Chiara Ferragni? Il retroscena dalle vacanze

Come riportato dal giornalista Gabriele Parpiglia, la showgirl argentina avrebbe fatto di tutto per non incontrare l’imprenditrice digitale, muovendosi con estrema cautela grazie anche all’ospitalità dell’amica Claudia Galanti e del compagno. Parpiglia racconta senza mezzi termini: “Momenti di tensione, ancora una volta a St. Moritz: Belén Rodriguez ha ‘evitato’ in tutti i modi di incontrare la Ferragni, dato che tra le due, da tempo non scorre buon sangue. Missione riuscita”.

L’atmosfera è resa più fragile da un contesto emotivo delicato: Chiara Ferragni, alle prese con le turbolenze sentimentali e le conseguenze del cosiddetto Pandoro Gate, sta cercando di ricostruire un equilibrio personale; Belén, dal canto suo, ha recentemente confidato di soffrire di attacchi di panico sempre più frequenti, trovando rifugio soprattutto nella famiglia.

In entrambi i casi, il sostegno arriva dai figli e dalle sorelle: Santiago e Luna Marì per Belén, Leone e Vittoria per Chiara. I rapporti con gli ex mariti, invece, restano freddi e distanti, lasciando a ciascuna la gestione quasi esclusiva del proprio carico emotivo.

