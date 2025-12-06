Salvatore Morgese, ex socio di Chiara Ferragni svela cosa è davvero accaduto durante il periodo del "Pandoro gate" che ha sancito la fine di Chiara Ferragni.

Non accenna a placarsi la querelle “Pandoro gate” che ha mandato a processo l’influencer Chiara Ferragni, ora appare sulla scena l’ex socio dell’imprenditrice che decide una volta per tutte di parlare e spiegare come sono andate davvero le cose.

Ferragni ed il ciclone “Pandoro” che l’ha travolta

Il caso “Pandoro Gate” ha messo al centro Chiara Ferragni e ne ha causato allo stesso tempo la rovina di una realtà imprenditoriale che fino a quel momento era un esempio concreto della capacità dell’influencer e di tutti i suoi collaboratori.

Dietro al comportamento di Ferragni e collaboratori si nascondeva una realtà ben diversa e a svelarla ci ha pensato, dopo anni, un suo ex socio sfruttando uno dei programmi più seguiti di Rai 3.

L’intervista di Morgese a “Far West”

Uno degli ospiti di maggior rilievo della scorsa puntata di “Far West”, programma condotto da Salvo Sottile è stato Salvatore Morgese a suo tempo socio di Chiara Ferragni nella società dell’influencer, la Fenice SRL.

Il rapporto tra Morgese e Ferragni è di lunga data, da ben prima che Ferragni diventi la star da tutti conosciuta, la situazione cambia nel 2018 quando emergono tensioni tra Ferragni ed il co-fondatore Riccardo Pozzoli.

A seguito della fine della relazione professionale tra i due, Ferragni chiede a Morgese di rilevarne le quote. Quello che fa imbestialire l’industriale è che Chiara pensasse che gliele regalasse, cosa che lui puntualmente non fa.

Ferragni e l’ossessione per il denaro

A seguito di questa presa di posizione di Morgese arriva D’Amato, il fido di Chiara, anch’egli processato per il caso Pandoro, Morgese ne ricorda gli atteggiamenti “da super manager” da qui il cambiamento di identità aziendale.

Il brand Ferragni punta tutto sul fare soldi, continua l’imprenditore, e quando emerse il caso Pandoro esclamo “siamo fritti”.

Ciò porta alla caduta dell’impero Ferragni e il no suo (di Morgese) e di altri soci all’aumento di capitale firmato solo da Chiara. L’intervista termina con una frase emblematica – “Chi sbaglia paga”.