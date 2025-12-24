Ieri sera, martedì 23 dicembre 2025, durante la puntata di “Affari Tuoi”, c’è stato un momento di imbarazzo in diretta, dopo una gaffe da parte di Herbert Ballerina. Stefano De Martino è intervenuto così.

Affari Tuoi, puntata del 23 dicembre: protagonista Micol

In piena atmosfera natalizia ieri sera è andata in onda una nuova puntata di “Affari Tuoi“.

Protagonista delle serata Micol dalla Valle D’Aosta, agente scelto della polizia penitenziaria. Dopo una buona partenza, Micol ha deciso di accettare il cambio, lasciando il pacco numero 18 per il numero 3. Con due tiri ha disposizione, ha prima aperto il pacco contenente 75mila euro, poi quello col pacco nero da 50mila euro. Dopo aver rifiutato le proposte del dottore, Micol ha puntato tutto sulla Regione Fortunata, la Calabria, portandosi a casa 100mila euro. Durante la puntata, però, c’è stata un gaffe da parte di Herbert Ballerina, con De Martino che è dovuto intervenire. Ecco cosa è successo.

Affari Tuoi, gaffe in diretta e imbarazzo in studio, De Martino: “Non possiamo dirlo”

Micol dalla Valle d’Aosta si è portata a casa 100mila euro durante la puntata di ieri di “Affari Tuoi”. Nel corso delle diretta però c’è stato un momento di imbarazzo in studio, quando Herbert Ballerina ha fatto una gaffe citando un nome vietato riferendosi al numero seriale della Lotteria Italia. Stefano De Martino è subito intervenuto: “Panda non si può dire“, ricordando appunto le regole del game show.