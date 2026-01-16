Il dibattito sui vaccini per il Covid resta acceso. Tra chi ne celebra l’efficacia e chi segnala effetti collaterali, emergono racconti personali che sollevano dubbi e alimentano il dibattito pubblico. Nelle scorse ore, Belen Rodriguez ha condiviso sui social la sua esperienza, denunciando di stare spesso male dopo il vaccino e scatenando reazioni tra sostegno e critiche.

Belen Rodriguez: “Sto male dopo il vaccino, ora dico la verità”

Belen Rodriguez ha recentemente acceso il dibattito sui social condividendo la sua esperienza dopo il vaccino per il Covid. La showgirl ha raccontato di aver avuto febbre alta, fino a 39 gradi, per tre giorni consecutivi:

“Sono stata tre giorni con 39 di febbre, sotto un treno, io sono una di quelle che pensa che dopo il vaccino… mmm, siamo messi un po’ così”, ha dichiarato.

In passato, la conduttrice aveva già espresso preoccupazioni sull’impatto del vaccino sul suo corpo, sostenendo che il suo fisico non è tornato quello di prima.

Belen Rodriguez e il dibattito social sul vaccino per il Covid: sostegno e polemiche

Le dichiarazioni di Belen hanno diviso il pubblico. Molti follower le hanno espresso vicinanza, condividendo esperienze simili e sostenendo le sue preoccupazioni: “C’è chi la pensa esattamente come Belen e con le quali, non vogliamo fare nessuna guerra. A ognuno le sue convinzioni”, si legge tra i commenti.

Altri invece hanno sottolineato discrepanze tra le parole e l’apparenza della conduttrice: “Stai talmente male che metti canotta in seta con giacca, sei praticamente nuda, truccata e ben messa… A me quando capita di sentirmi come dici tu non mi si può guardare”, ha scritto una donna su Facebook.

Inoltre, alcuni utenti hanno ricordato il contesto influenzale attuale in Italia: dal novembre scorso molti cittadini stanno affrontando una vera e propria epidemia di influenza, con sintomi simili a quelli descritti da Belen. “Cosa c’entra il vaccino… C’è un’epidemia influenzale che da novembre colpisce moltissimi italiani. Non capisco perché dare notizie allarmanti e senza senso”, ha commentato un altro follower.

Nonostante le opinioni contrastanti, Belen continua a documentare la sua esperienza e a prendersi cura della propria salute, mostrando anche un lato più umano e vulnerabile del suo quotidiano.