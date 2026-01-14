Belen Rodriguez affronta un momento di trasformazione: tra progetti professionali e scelte personali, la showgirl argentina è pronta a dare una svolta significativa alla sua vita.

Belen Rodriguez: un nuovo capitolo tra lavoro e vita privata

Tornata dalle Maldive, dove ha festeggiato il Capodanno con amici, la showgirl argentina non si ferma. Tra progetti professionali ambiziosi, come il lancio di una nuova linea di prodotti per capelli e il presunto debutto al teatro Ariston accanto al rapper Samurai Jay, Belen sta anche riscrivendo la sua vita privata.

La notizia del momento riguarda il trasloco della conduttrice, che si prepara a lasciare la sua attuale abitazione per una nuova residenza, dando il via a un cambiamento significativo anche per i figli Santiago e Luna Marì.

Belen Rodriguez cambia tutto: la mossa che cambierà il futuro dei figli

Secondo quanto riportato da Novella2000, “pare stia facendo di nuovo i bagagli per trasferirsi con i figli in un lussuoso palazzo storico poco distante, nello stesso quartiere dove risiede“. Nonostante la scelta non sia stata ancora ufficializzata, gli indizi raccolti sui social confermerebbero la volontà di rimanere nel quartiere Moscova, zona centrale di Milano, dove Belen aveva già comprato casa nel 2024.

L’ultimo anno non è stato facile per Belen, tra sfide professionali e impegni personali, trovare un nuovo spazio dove vivere con i figli potrebbe offrirle una prospettiva più serena e positiva.