Tra Andrea Iannone e la cantante Elodie pare sia finita anche se ancora non c’è stata una conferma ufficiale da parte dei due diretti interessati. Ora, però, ecco che spunta una nuova indiscrezione. Il pilota, infatti, ha iniziato a seguire su Instagram la sua ex fidanzata, ovvero Belen Rodriguez.

Andrea Iannone, dopo la rottura con Elodie torna a seguire Belen Rodriguez: impazza il gossip

Negli ultimi giorni si parla insistentemente della fine della relazione tra Elodie e Andrea Iannone, anche se ancora non c’è stata da parte dei diretti interessati una conferma ufficiale. Sta di fatto che, nelle ultime ore, è nato un nuovo gossip che riguarda il pilota e la sua ex fidanzata, Belen Rodriguez (mentre per la cantante romana si parla di un flirt con la ballerina Franceska). Un utente ha infatti segnalato all’esperta di gossip, Deianira Marzano, che Iannone ha “ricominciato a seguire Belen da poco“. Che sia il preludio di un ritorno di fiamma? Per ora è ovviamente troppo presto per dirlo ma, non si sa mai.

Andrea Iannone, la storia con Belen Rodriguez

Come abbiamo visto, impazza il gossip dopo che Andrea Iannone ha, secondo un utente, ricominciato a seguire Belen Rodriguez da poco. Il pilota e la showgirl argentina sono stati insieme dal 2016 al 2018, subito dopo la separazione di Belen con Stefano De Martino. La loro è stata una delle storie più chiacchierate di quegli anni. Ci sarà un ritorno di fiamma?