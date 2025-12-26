Non è stato un 2025 facile per Belen Rodriguez, in particolare gli ultimi mesi. La showgirl argentina ha però pubblicato uno scatta natalizio che fa ben sperare i fan.

Belen Rodriguez, addio a un anno difficilissimo

La stessa Belen, nel corso di varie interviste, ha raccontato di aver attraversato, in particolare dopo l’ennesima rottura con Stefano De Martino, dei momenti di grande fragilità, tanto da dover ricorrere a psicofarmaci.

Qualche settimana fa, inoltre, sul palco dell’evento di Vanity Fair, abbiamo visto la showgirl argentina in grande difficoltà, con i fan che hanno espresso preoccupazione. Ricordiamo inoltre i vari episodi di tensione, come la lite con il benzinaio o il lancio delle patatine in un ristorante, così come le tensioni con la sorella Cecilia, tanto che in estate si era parlato di un gelo profondo tra le due anche se, ora, in particolare dopo la nascita di Clara Isabel, tra le due sorelle Rodriguez pare sia tornato il sereno. Per Natale, Belen, ha postato uno scatto che pare spazzare via tutto questo difficile 2025 e che fa dunque ben sperare i suoi tanti fan.

Belen, lo scatto di Natale fa sognare i fan: il colpo di scena dopo un anno durissimo

Dopo un anno difficile, pare sia stato un Natale molto sereno per Belen Rodriguez, all’insegna della ritrovata serenità familiare. La Vigilia di Natale, la showgirl argentina ha infatti condiviso foto e stories a casa di Ignazio Moser e Cecilia e anzi, lo stesso Moser ha condiviso uno scatto di famiglia, come a voler spazzare via tutte le polemiche dei mesi scorsi. Dalla foto, infatti, si evince un clima molto sereno.