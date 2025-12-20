Belen e il lettino con la flebo, perché ha fatto questa foto

Belen Rodriguez torna a far parlare di sè con una foto che all’inizio ha destato preoccupazione ma che alla fine si è rivelata solo sensazionalistica, la star argentina è in un momento non facile ma non manca di aggiornare i propri fan sulle attività che svolge giornalmente e le ultime stories hanno fatto parlare.

Il trattamento NAD l’ultima tendenza VIP

I VIP si sa sono famosi per i loro eccessi e per le loro stranezze, essendo volti del piccolo schermo devono sempre apparire al massimo della condizione ma c’è un nemico non facile da combattere: l’avanzare del tempo.

L’invecchiamento preoccupa le star della tv che infatti ricorrono spesso alla chirurgia estetica al fine di risolvere i difetti come possono essere ad esempio le rughe sul viso.

Con il passare degli anni anche la chirurgia ha fatto passi in avanti e per certi interventi non è più necessario operare sul paziente, basta infatti iniettare le proprietà curative via endovenosa, è questo il caso del NAD (Nicotinammide Adenina Denucletoide) una molecola che aiuta a ringiovanire la pelle ed ad offrire benessere al corpo.

Le stories sul lettino, Belen è raggiante

Belen si è ritratta sul lettino con la flebo per sottoporsi, in una clinica milanese, al trattamento NAD sotto le cure del Dott. Bonaccorso con cui ha già effettuato altri trattamenti simili.

La conduttrice argentina, come riportato da Leggo.it ha effettuato questa routine per apparire al meglio e per essere sempre al massimo della forma.