Belen Rodriguez, genitori in forte apprensione per la figlia: la showgirl sta attraversando un periodo complesso e mamma Veronica e papà Gustavo starebbero valutando una soluzione drastica per aiutarla, lontano dai riflettori e dalle pressioni dell’Italia. Ecco l’ultima indiscrezione dal settimanale Oggi.

Preoccupazione per Belen Rodriguez: una fragilità vissuta alla luce del sole

Belen

Rodriguez sta attraversando un momento particolarmente delicato, segnato da difficoltà emotive che lei stessa ha scelto di non nascondere. La showgirl argentina ha raccontato di convivere con depressione e attacchi di panico, una condizione complessa da gestire soprattutto quando il proprio lavoro impone una continua esposizione pubblica.

Nei giorni scorsi ha chiarito ai follower perché, durante un’intervista per Vanity Fair, apparisse rallentata e confusa. Belen ha spiegato di essere stata colpita da un forte attacco di panico mentre era sola, senza i figli, e di aver assunto dei calmanti nel tentativo di ritrovare calma:

“Prima dell’intervista di Vanity Fair, ero senza i bambini, e mentre stavo dormendo mi è partito un attacco di panico abbastanza complesso. Non è stato bello per me mostrarmi così”.

Belen Rodriguez, cresce l’ansia dei genitori: “Vogliono portarla via”

In questo scenario complesso, la famiglia è diventata il principale punto di riferimento per la showgirl. Secondo quanto riportato dal settimanale Oggi, alcuni episodi avvenuti durante un recente soggiorno a Saint Moritz avrebbero aumentato la preoccupazione dei genitori, spingendoli a valutare una soluzione lontana dai riflettori.

Mamma Veronica Cozzani e papà Gustavo starebbero cercando di convincere la figlia a trascorrere un periodo in Argentina, con l’obiettivo di ritrovare serenità e stabilità emotiva. La madre avrebbe confidato agli amici più stretti che “è il momento di convincere Belen a passare con noi qualche settimana in Argentina, lontano da tutto e da tutti”.

Oggi la famiglia Rodriguez appare più unita che mai, pronta a sostenere Belen con affetto e vicinanza, nella speranza che un ritorno alle origini possa aiutarla a ritrovare equilibrio e pace.