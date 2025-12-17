La showgirl argentina ha pubblicato una storia su Instagram che ha già fatto il giro del web: ecco il suo fidanzato ideale!

Belen Rodriguez ha provocato i suoi follower con una storia su Instagram dove ha “svelato” chi è il suo fidanzato ideale! Scopriamolo insieme.

Belen Rodriguez, la provocazione social: “Ecco con chi è meglio fidanzarsi”

Belen Rodriguez ha provocato i suoi follower con una storia diventata da subito virale. La showgirl argentina, ormai inarrestabile sui social, ha infatti postato una storia con una immagine contenente la seguente frase: “fidanzatevi col vostro albero di Natale.

Almeno è sicuro che ha le palle.” A ciò Belen ha aggiunto quattro emoji sorridenti. Messaggio ironico ma, che nasconda in realtà qualcos’altro? Belen si riferiva a qualcuno in particolare?

Belen Rodriguez e la provocazione social: la frecciatina era rivolta a qualcuno?

Si sa, ogni volta che un personaggio famoso pubblica qualcosa sui social, soprattutto se sono delle frasi, si comincia con le mille interpretazioni, come sta infatti accadendo ora dopo la storia di Belen sul fidanzarsi con l’albero di Natale. Sappiamo bene che la showgirl argentina diverse volte ha usato i social per lanciare frecciatine, magari agli ex fidanzati. Ma, questa volta, si rivolgeva davvero a qualcuno o era semplicemente una frase che ha trovato divertente da postare in questo momento? Al momento non si sa, ma con Belen tutto è possibile!