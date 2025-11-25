Belén Rodríguez torna a parlare di Stefano De Martino e della sua indole impulsiva, scatenando sui social nuove polemiche e la preoccupazione dei fan.

Nelle ultime ore, Belén Rodríguez è tornata al centro delle polemiche per le sue dichiarazioni sulle relazioni sentimentali, incluso il rapporto con De Martino, e sul suo carattere impulsivo. Tra confessioni ironiche e momenti di sincera schiettezza, la showgirl ha raccontato episodi controversi del passato, scatenando un acceso dibattito sui social.

Le confessioni di Belén a Belve

L’intervista di Belen a Belve, condotta da Francesca Fagnani, aveva già fatto discutere per la schiettezza delle sue parole. La showgirl ha parlato apertamente del suo carattere passionale: “Sono aggressiva, manesca“, raccontando come i suoi ex fidanzati abbiano spesso subito la sua impulsività: “i miei fidanzati li ho menati tutti“.

Tra questi, Stefano De Martino è stato citato come colui che “ne ha prese di più“. Con tono ironico, Belen ha anche ricordato episodi simbolici di quella sua impulsività: “Qualche graffio… In Argentina le cose si risolvono così!”. Riguardo al suo rapporto con De Martino, la showgirl ha spiegato le ragioni della fine: “Se una persona non va dentro nel profondo dell’altra, e non la conosce bene e non prova stima, la distrugge… poi è un amore tossico“. Nonostante la separazione, ha sottolineato che “non c’è sofferenza. Ho perso stima, ma non c’è rabbia“.

Belen ha anche parlato dei periodi difficili vissuti nella sua vita, aprendo sul suo percorso di disintossicazione: “Il problema lo avevo con le benzodiazepine… Per disintossicarsi dalle benzodiazepine è come disintossicarsi dall’eroina”.

“Mai vista così”, Belén Rodríguez e le botte a De Martino: il video choc

Nelle ultime ore, è tornata a far parlare di sé con alcune affermazioni rilasciate durante il Vanity Fair Stories di Milano. La showgirl argentina, nota per la sua personalità schietta e impulsiva, ha provocatoriamente rivolto al pubblico la domanda: “Chi non ha mai avuto le corna dal marito, chi non ha dato uno schiaffettino…”. Le sue parole hanno immediatamente riacceso il dibattito online, soprattutto perché sembrano minimizzare questioni delicate come la violenza nelle relazioni.

Oltre al contenuto delle frasi, a suscitare preoccupazione è stato il suo stato durante l’intervista. Molti utenti hanno pensato che fosse «ubriaca» o sotto effetto di «psicofarmaci», mentre la showgirl ha chiarito che l’alterazione era dovuta a un forte problema alla voce.

L’esperto di gossip Alessandro Rosica ha condiviso il video con la didascalia: “Aiutate questa donna vi prego… Belen si presta ad un’intervista in condizioni davvero preoccupanti”, scatenando numerosi commenti:

“Oddio santo mai vista così, mi dispiace, non si capisce se ha bevuto o se sta sotto psicofarmaci pesanti”, “Dietro la sua allegria si nasconde tanta malinconia. Forza Belen”, o ancora “Mi dispiace molto, è una donna sicuramente fragile come tanti di noi”.