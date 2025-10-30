Le dichiarazioni di Belen a Belve fanno discutere: è scontro con Stefano De ...

Le dichiarazioni di Belen a Belve fanno discutere: è scontro con Stefano De ...

L’intervista di Belen a Belve ha riacceso i riflettori sul suo rapporto con Stefano De Martino, trasformando ciò che sembrava un confronto tranquillo in un vero e proprio scontro. Tra confessioni intime, tensioni familiari e dichiarazioni senza filtri, la showgirl argentina ha raccontato dettagli che stanno facendo discutere, mentre il conduttore napoletano, secondo il giornalista Gabriele Parpiglia, valuterebbe mosse concrete per tutelare il figlio Santiago.

Veronica Cozzani prende posizione: sui social in difesa della figlia Belen

A commentare l’eco dell’intervista è intervenuta la madre di Belen, Veronica Cozzani, che ha scelto di difendere la figlia dalle critiche arrivate sul web. Molti utenti hanno giudicato l’intervista superficiale o poco approfondita, ma Veronica ha risposto con fermezza a un utente: “E per fare questo ti fai un profilo falso?”, sottolineando la determinazione della figlia nel gestire attacchi e giudizi.

Belen a Belve: tra lei e l’ex Stefano De Martino è scontro

Le rivelazioni di Belen Rodriguez a Belve continuano a far discutere, e secondo indiscrezioni riportate da Gabriele Parpiglia, avrebbero innescato un vero e proprio terremoto nei rapporti con l’ex marito Stefano De Martino. Secondo il giornalista, tra i due sarebbe scoppiata una vera e propria “guerra”, con possibili sviluppi legali legati alla custodia del figlio Santiago, 12 anni.

De Martino, scrive Parpiglia, sarebbe intenzionato a tutelare il benessere del bambino e a non alimentare le provocazioni della showgirl:

“Sa che il figlio – come tutti i ragazzini di oggi – ha in mano un’arma potente come una pistola: lo smartphone, che tra meme e interviste riportate male, diventa una memoria del per sempre che ferisce tutto e tutti. E questo gioco al massacro nei confronti di Santiago, Stefano non lo vuole”.

Un punto centrale sarebbe un episodio avvenuto la scorsa primavera, definito “gravissimo”, che avrebbe spinto De Martino a fissare limiti chiari nei confronti della ex moglie. Da quel momento la sua posizione si sarebbe consolidata: “Voglio Santiago con me”, scrive Parpiglia, evidenziando come il rapporto tra i due, già altalenante, sia ora caratterizzato da maggiore rigidità e da un confronto più diretto sulla gestione del figlio.

L’intervista di Belen a Belve, trasmessa su Rai 2, ha inoltre rivelato tensioni legate al passato, con ammissioni forti: “Ho perso la stima in lui e gli ho anche alzato le mani più volte”, ha confessato la showgirl, suscitando grande clamore.