Belen Rodriguez sembra aver archiviato vecchie delusioni e tormenti. La showgirl argentina si mostra serena e radiosa, più desiderosa di conoscere che di legarsi a un nuovo uomo. Ma chi è il nuovo fidanzato, conosciuto tra i vip?

Un nuovo amore per Belen Rodriguez: chi è il nuovo fidanzato? E’ noto tra i vip

Belen Rodriguez torna a far parlare di sé, dopo la lite con la sorella Cecilia, e dopo essere stata paparazzata in compagnia di un nuovo uomo.

La showgirl sembra però non volersi ancora legare seriamente ma solo in fase di conoscenza. E proprio tra le sue nuove conoscenze, spicca un nome che sta già facendo parlare le cronache rosa.

La carriera

Ma a che punto è della carriera? La showgirl e conduttrice è tornata al lavoro prima su Radio 2 con “Matti da legare”, poi come ballerina per una notte a “Ballando con le stelle”, e a breve sarà ospite di Francesca Fagnani a “Belve”. E si vocifera di lei come conduttrice di Sanremo Giovani. Anche la vita professionale sembra essere tornata in auge, come quella personale!

Il nuovo amore di Belen

E’ il settimanale Chi a pubblicare le prime foto di Belen e il nuovo fidanzato. Si tratterebbe di Kemal Alagol, chirurgo estetico di fama, uomo affascinante e riservato, frequentatore di ambienti di alto profilo tra Milano e Roma. Accanto a Belen, si è mostrato premuroso ed elegante.

In alcune immagini che circolano sul web, lo si vede accompagnarla in hotel, prenderle la valigia, attenderla in stazione. Tra i due, almeno dalle foto, sembra esserci molta sintonia.

Le foto esclusive

Tra le foto di Chi, c’è una dalla quale si evince tenerezza e dolcezza tra i due quando Belen e Kemal escono dal cancello di un condominio. È mattina, la sera precedente i due hanno cenato insieme e ora lei si ferma in hotel per cambiarsi prima di raggiungere la stazione. Lui la accompagna, la aspetta, le porta la valigia. Tutto fa pensare a un inizio di storia d’amore che chissà, potrà evolversi in qualcosa di più.