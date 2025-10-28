Belen Rodriguez è stata ospite di Francesca Fagnani a “Belve” e, nel corso dell’intervista, ha parlato anche del suo carattere, evidenziando i suoi difetti e di Stefano De Martino

Belve, Belen Rodriguez su De Martino: “Non lo stimo più”

Ospite della prima puntata di “Belve”, Belen Rodriguez ha affrontato diversi argomenti con Francesca Fagnani, alcuni anche scomodi.

Inevitabili le domande su Stefano De Martino, ex marito e padre di suo figlio Santiago. Alla domanda sul motivo della fine del loro matrimonio, la showgirl argentina ha risposto che: “se una persona non va dentro nel profondo dell’altra, e non la conosce bene e non prova stima, la distrugge. Questo può andare avanti per anni, poi è un amore tossico. Non c’è sofferenza, ho perso stima ma non c’è rabbia, non la provo, solo che dopo molto tempo ho smesso di stimarlo.” Francesca Fagnani ha chiesto poi alla Rodriguez qual è stato l’amore più importante della sua vita. “Marco Boriello. Ci siamo amati in egual modo”, ha risposto la showgirl.

Belve, Belen Rodriguez e la confessione shock su De Martino: “L’ho picchiato!”

Nel corso dell’intervista a “Belve“, Belen Rodriguez ha evidenziato anche quelli che secondo lei sono i suoi difetti, lasciandosi andare a una rivelazione sconvolgente, ovvero quello di aver picchiato tutti i suoi ex fidanzati ma, soprattutto, Stefano De Martino: “Il mio difetto più sgradevole? Sono aggressiva, manesca. Quando mi parte la ‘sudamericana’ … I miei fidanzati li ho menati tutti. Chi ho picchiato di più? De Martino è quello che ne ha prese di più. A uno gli ho lanciato il cactus. Se qualcuno si è fatto male? Qualche graffio. In Argentina le cose si risolvono così.” L’episodio del lancio del cactus, Belen lo aveva raccontato qualche anno fa a Silvia Toffanin a “Verissimo“. Il destinatario? Fabrizio Corona.