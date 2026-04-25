Perché la Francia ha scelto l'astensione sulla risoluzione Onu sulla tratta degli schiavi

Perché la Francia ha scelto l'astensione sulla risoluzione Onu sulla tratta ...

Perché la Francia ha scelto l'astensione sulla risoluzione Onu sulla tratta ...

La scelta della Francia di astenersi al voto Onu ha sollevato questioni su come definire e confrontare i crimini contro l'umanità e sul ruolo di Parigi nelle relazioni con i Paesi africani

Il 25 aprile 2026 la Francia ha annunciato l’astensione al voto di una risoluzione dell’Onu che mirava a qualificare la tratta degli schiavi africani come il crimine più grave contro l’umanità. Durante una visita a Lomé, capitale del Togo, il Ministro degli Esteri Jean-Noël Barrot ha spiegato all’AFP che Parigi non intende stabilire una gerarchia tra le atrocità storiche e contemporanee, evidenziando la delicatezza del confronto tra sofferenze diverse.

La dichiarazione ha subito acceso un dibattito pubblico: da un lato si sottolinea la necessità di riconoscere e ricordare il peso della tratta, dall’altro si richiama l’importanza di evitare confronti che possano ridurre o classificare il dolore delle vittime. L’astensione francese si colloca quindi in una zona grigia tra ragioni di principio diplomatico e sensibilità storiche, con possibili ripercussioni sul piano politico e simbolico nei rapporti tra Parigi e molti Paesi africani.

Le motivazioni ufficiali della posizione francese

Secondo le parole del Ministro, la scelta di astenersi riflette un rifiuto categorico di creare una gerarchia dei crimini contro l’umanità, una posizione che Parigi definisce necessaria per preservare il principio di universalità della condanna delle atrocità. In questo contesto, il termine gerarchia dei crimini viene usato per indicare il mettere in fila o attribuire livelli di gravità che, secondo la Francia, rischierebbero di banalizzare sofferenze storicamente diverse.

L’argomentazione sottolinea un approccio che privilegia una condanna generale e condivisa delle violazioni gravi dei diritti umani, evitando classificazioni che possano alimentare divisioni politiche.

Il contesto diplomatico della dichiarazione

La scelta è stata espressa durante una visita ufficiale a Lomé, dove la presenza francese assume un valore simbolico rispetto ai legami storici e alle attuali relazioni economiche e politiche con l’Africa occidentale. La comunicazione di Jean-Noël Barrot all’AFP mira a spiegare una posizione che vuole apparire neutrale sul piano giudiziario e politica sul piano morale, ma che rischia di essere interpretata diversamente da governi, associazioni di vittime e osservatori internazionali. Il ruolo della Francia come attore chiave nelle dinamiche euro-africane rende la scelta particolarmente sensibile.

Implicazioni politiche e sociali

L’astensione, pur non bloccando necessariamente l’iter di una risoluzione Onu, comporta effetti simbolici rilevanti: può alimentare critiche da parte di chi chiede un riconoscimento esplicito delle responsabilità storiche e riparazioni, e al contempo rassicurare chi teme che le classificazioni possano polarizzare il quadro delle condanne internazionali. Il dibattito mette in luce la tensione tra memoria storica e prassi diplomatica, e solleva domande su come istituzioni internazionali e Stati possano conciliare il bisogno di riconoscimento delle vittime con l’obiettivo di mantenere coesione politica tra Paesi diversi.

Dinamiche tra riconoscimento simbolico e azione concreta

Molte organizzazioni civili sostengono che il riconoscimento simbolico attraverso testi internazionali sia un passo necessario per avviare percorsi di giustizia, educazione e, potenzialmente, risarcimento. Altri attori, inclusa la Francia, temono che una formulazione che classifichi alcune atrocità come “più gravi” di altre possa ridurre l’efficacia di meccanismi multilaterali o generare fratture nelle alleanze diplomatiche. La questione centrale resta come trasformare la memoria in azioni concrete senza creare nuove esclusioni o confronti sterili.

Conclusioni e prospettive

La decisione francese mette in evidenza il complesso equilibrio tra principi morali e considerazioni diplomatiche nella sfera internazionale. Se da un lato permane l’esigenza di non sminuire la portata della tratta degli schiavi e del suo impatto storico, dall’altro la posizione di Parigi richiama all’attenzione il rischio di politiche che stabiliscano gerarchie tra vittime. Il risultato è un invito a proseguire il dialogo multilaterale, con attenzione sia alla memoria che alle conseguenze pratiche delle definizioni adottate a livello globale.