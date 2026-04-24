Le conseguenze dell'email del Pentagono: dalla sospensione della Spagna alla revisione dei rapporti Nato

Un'email trapelata del Pentagono indica possibili ritorsioni contro la Spagna e altri alleati; Pedro Sánchez ribadisce l'adesione agli obblighi Nato e chiede di basarsi su documenti ufficiali

Il 24 aprile 2026 è emersa la notizia di una email interna del Pentagono che elenca misure tattiche e politiche contro membri della Nato giudicati “difficili” per la mancata collaborazione nell’azione militare legata al conflitto con l’Iran. A Nicosia, in occasione di un vertice europeo informale, il premier spagnolo Pedro Sánchez ha cercato di ridimensionare l’allarme affermando che il governo si basa su atti e posizioni ufficiali e che la Spagna sta rispettando i suoi impegni verso l’Alleanza.

La reazione di Madrid arriva in un quadro di relazioni tese con Washington dopo il divieto di usare basi condivise e lo spazio aereo spagnolo per operazioni contro l’Iran.

Che cosa propone l’email e perché scuote l’alleanza

Il documento trapelato descrive una serie di opzioni che vanno dalla sospensione dalla Nato di paesi ritenuti poco collaborativi, fino a rivedere l’appoggio a rivendicazioni territoriali di alleati storici.

Tra gli esempi più clamorosi vi è l’ipotesi di interrompere il sostegno statunitense alla posizione britannica sulle Isole Falkland, in ritorsione per la scelta del Regno Unito di non partecipare alle operazioni contro l’Iran. L’email prende in considerazione anche la possibilità che gli Stati Uniti riducano il ruolo di alcuni paesi nei comandi militari della Alleanza o, nelle opzioni più estreme, riesaminino la stessa partecipazione statunitense alla Nato.

Contesto e motivazioni

Le misure proposte vengono presentate come risposta alla frustrazione di Washington per la presunta riluttanza di alcuni partner a concedere accesso a basi, diritti di sorvolo e supporto logistico. Il documento, secondo fonti citate da agenzie internazionali, nasce dall’esigenza della Casa Bianca e del Dipartimento della Difesa di avere strumenti per esercitare pressione su Paesi che non hanno seguito la linea americana nella crisi con l’Iran. Non è chiaro quanto tali idee siano destinate a concretizzarsi in iniziative ufficiali.

Limiti legali e pratici delle ipotesi avanzate

Sul piano giuridico lo scenario di una sospensione forzata è complesso: il Trattato istitutivo della Nato non prevede una procedura di espulsione o sospensione di un membro, ma soltanto la possibilità di ritiro volontario con un preavviso di un anno. Anche l’idea di impedire a certi Paesi di ottenere incarichi di comando incontra ostacoli pratici, perché molti mandati e scambi alla guida delle strutture alleate sono stati recentemente ridefiniti per scadenze che arrivano fino al 2029 e richiedono l’unanimità per essere modificati.

Opinioni di esperti

Esperti e ex portavoce dell’Alleanza definiscono il contenuto dell’email come potenzialmente più simbolico che operativo. Secondo osservatori come Oana Lungescu si tratta in parte di un messaggio politico e in parte di trolling ideologico, utile a segnalare insoddisfazione ma difficile da tradurre in atti concreti senza una sequenza formale e il consenso degli alleati. Dalla parte americana, dichiarazioni pubbliche hanno ribadito che il Dipartimento della Difesa sta valutando opzioni per far comprendere ai partner la necessità di contribuire alla difesa collettiva.

Implicazioni diplomatiche: Madrid, Londra e oltre

La vicenda ha già effetti diplomatici. La posizione netta della Spagna contro l’utilizzo delle basi di Morón e Rota e la chiusura dello spazio aereo per missioni legate all’Iran hanno inasprito i rapporti con l’amministrazione statunitense. Il governo di Pedro Sánchez si è presentato come voce critica dell’azione militare, cercando un ruolo di leadership nel fronte del “no alla guerra”. Allo stesso tempo, il richiamo alle Falkland come possibile elemento di pressione dimostra come il dossier non riguardi solo questioni militari ma anche rapporti bilaterali e interessi geopolitici lontani dal Medio Oriente.

Scenari futuri per l’Alleanza

Se alcune delle opzioni dell’email fossero effettivamente adottate, la Nato rischierebbe una frattura di fiducia tra membri, che potrebbe indebolire la coesione strategica. È però probabile che qualsiasi decisione formale passi attraverso canali istituzionali, consultazioni multilaterali e, in molti casi, la ricerca di un compromesso. Fino ad allora, il documento rimane un campanello d’allarme su quanto rapide escalation retoriche possano trasformarsi in pressioni concrete sulla cooperazione militare e politica.

In conclusione, la fuga di notizie del 24 aprile 2026 mette in luce tensioni reali tra Washington e alcuni alleati europei. Madrid ribadisce il suo impegno verso la Nato e invita a non basarsi su email interne ma su posizioni ufficiali e accordi formali. Resta da vedere se il caso rimarrà un episodio isolato di diplomazia aspro o se produrrà effetti duraturi sulle dinamiche dell’Alleanza.