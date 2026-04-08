Dopo giorni da piena estate, il tempo sta per cambiare e l'Italia sta per essere colpita da una nuova ondata di maltempo.

Dopo una settimana all’insegna del sole e del caldo, tanto che sembrava di essere già in piena estate, l’Italia sta per essere colpita da una nuova ondata di maltempo. Ecco quando e dove.

Torna il maltempo sull’Italia: in arrivo piogge e freddo dalla Russia

Come negli ultimi anni raramente è capitato, gli italiani hanno potuto godere di una Pasqua e di una Pasquetta quasi ovunque all’insegna del sole e del caldo, tanto da non sembrare effettivamente inizio aprile ma metà giugno.

Ora, però, le cose stanno per cambiare. Nei prossimi giorni infatti dalla Russia giungeranno nel nostro Paese correnti fredde che non solo abbasseranno, e di tanto, le temperature, ma porteranno con sé anche forti piogge. Vediamo ora nel dettaglio le previsioni meteo per i prossimi giorni.

Maltempo, tornano freddo e piogge sull’Italia: le previsioni meteo

Come detto stanno per giungere nel nostro Paese correnti fredde dalla Russia che porteranno un calo delle temperature e maltempo, in particolare sulle regioni adriatiche. Ma vediamo ora le previsioni meteo per i prossimi giorni. Venerdì 10 aprile avremo una mattinata di bel tempo su tutta l’Italia, poi le cose cominceranno a cambiare. Il cielo si riempirà di nuvole, specie sul Nord-Est e su Puglia e Molise, dove potrebbero cadere anche alcune piogge. Sabato 11 avremo tempo stabile al Nord e al Centro mentre al Sud arriveranno le prime piogge, soprattutto nelle ore pomeridiane in Calabria. In questa giornata ci sarà un evidente calo delle temperature un pò ovunque ma specie sulle regioni Adriatiche. Domenica 12 invece il tempo tornerà stabile un pò su tutta la Penisola.