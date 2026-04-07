Ieri pomeriggio, lunedì di Pasquetta, si è verificata una terribile tragedia nel Vicentino, dove un ragazzo di soli 21 anni è morto dopo essere caduto nel fiume Astico. I dettagli.

Tragedia di Pasquetta, perde l’equilibrio e cade nel fiume Astico

Dove essere una giornata di gioia e relax invece si è trasformata in tragedia. Nel tardo pomeriggio di ieri, 6 aprile 2026, in località Pria di Arsiero, nel Vicentino, un ragazzo di soli 21 anni è accidentalmente caduto nel fiume Astico davanti a centinaia di persone che stavano facendo il classico picnic di Pasquetta. Secondo le prime testimonianze, il giovane non aveva alcuna intenzione di gettarsi nell’acqua gelida, ma sarebbe scivolato saltellando tra una roccia e l’altra, cadendo da un’altezza di circa 3 metri. Subito è scattato l’allarme, col giovane che è stato risucchiato dalla corrente.

Tragedia di Pasquetta, 21enne muore annegato dopo essere caduto nel fiume Astico

Sul posto sono giunti subito i vigili del fuoco del distaccamento di Asiago e la squadra di sommozzatori di Vicenza, ma per il giovane caduto nell’Astico non c’è stato nulla da fare. Il corpo senza vita è stato ritrovato incastrato sotto a un sasso a circa 6 metri di profondità. La vittima si chiamava Alessio Nicholas Popa ed era di origini rumene ed era residente a Borgoricco, in provincia di Padova. Sconvolti gli amici presenti sul posto.