Un collega che ha cercato invano di salvarlo è rimasto ferito: ecco tutti i dettagli dell'ennesimo incidente mortale sul lavoro.

Ennesimo incidente sul lavoro, ennesima tragedia: un operaio di soli 22 anni è morto dopo essere rimasto incastrato in un macchinario. E’ successo in provincia di Padova. I dettagli.

Padova, incidente sul lavoro: operaio rimane incastrato in un macchinario

Ennesimo incidente mortale sul lavoro, questa volta siamo a Selvazzano Dentro, in provincia di Padova. Secondo le prime ricostruzioni un operaio, di appena 22 anni, è rimasto incastrato all’interno di un cilindro mentre cercava di effettuare il rabbocco del fluido di un macchinario. Sul posto sono intervenuti subito sia i soccorsi che i carabinieri, assiema anche al personale dello Spisal, al fine di capire l’esatta dinamica di questo terribile incidente sul lavoro.

Tragedia sul lavoro: morto un operaio di 22 anni schiacciato da un macchinario

Il ragazzo di 22 anni rimasto incastrato in un macchinario all’interno di un capannone a Selvazzano Dentro, nel Padovano, è morto all’istante, a causa delle ferite riportate. Un collega nel tentativo di soccorrerlo è rimasto ferito alla mano destra. La vittima era senegalese e risiedeva a Padova. Come detto sul posto anche il personale dello Spisal al fine di capire l’esatta dinamica dell’incidente e verificare che siano state rispettare tutte le norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.