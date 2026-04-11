L’anticiclone continua a garantire tempo stabile e caldo sull’Italia, con temperature che sono al di sopra delle medie stagionali un pò ovunque. A breve, però, le cose cambieranno e la nostra Penisola dovrà fare di nuovo i conti con il maltempo.

Previsioni meteo: weekend rovente sull’Italia

E’ sembrato quasi, più che un passaggio dall’inverno alla primavera, un passaggio diretto dall’inverno all’estate.

L’anticiclone infatti non solo ha portato sull’Italia il bel tempo ma anche un’impennata delle temperature, che in tutta la penisola hanno superato (e di molto) le medie stagionali. Anche questo weekend le temperature resteranno elevate, specie nella giornata di sabato, con punte anche di 28 gradi. Ma, attenzione, tutto sta per cambiare.

Vediamo ora insieme le previsioni meteo per i prossimi giorni.

Previsioni meteo: torna il maltempo, ecco dove e quando

Il sole e il caldo stanno per lasciare spazio a una nuova ondata di maltempo. Ecco nel dettaglio le previsioni meteo dei prossimi giorni. Partiamo da oggi, sabato 11 aprile. Come detto poc’anzi, sarà una giornata all’insegna del bel tempo e del caldo anomalo, specie al Centro-Sud, con punte anche di 28 gradi in Sicilia. Domenica 12 invece i primi cambiamenti. Al Nord il cielo di colorerà di grigio, con le prime piogge su Piemonte, Valle D’Aosta, Lombardia ed Emilia-Romagna a partire dalla sera. Al Centro-Sud niente piogge ( a parte in Sardegna) ma prime nubi e primo calo di temperature. Con l’inizio della prossima settimana il meteo peggiorerà un pò ovunque ma soprattutto al Nord, con piogge e forti venti.