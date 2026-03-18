Oggi, mercoledì 18 marzo 2026, sarà un’altra giornata all’insegna del maltempo, con la Protezione Civile che ha diramato l’allerta meteo gialla su 9 regioni. Ecco quali.

Maltempo sull’Italia: le previsioni per oggi, 18 marzo 2026

Mancano pochi giorni all’inizio della primavera, ma l’Italia è ancora sotto la morsa del maltempo, soprattutto al Centro-Sud. Prima di vedere insieme quali sono le regioni in allerta gialla per la giornata di oggi, Mercoledì 18 marzo 2026, soffermiamoci sulle previsioni meteo. La giornata comincerà all’insegna delle piogge su Marche, Molise, Abruzzo e Puglia, con anche possibili venti di burrasca. Attenzione anche a forti venti su Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Lazio e Friuli Venezia Giulia. Tempo più stabile invece al Nord-Ovest.

Maltempo oggi sull’Italia, è allerta gialla su 9 regioni: ecco quali

Come detto la giornata di oggi, mercoledì 18 marzo 2026, sarà caratterizzata ancora da maltempo, specie al Centro-Sud, con piogge e venti di burrasca. la Protezione Civile ha diramato un’allerta meteo gialla su 9 regioni, per rischio piogge, temporali e forti venti. Ecco quali sono: Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e alcuni settori di Marche, Umbria, Lazio e Sicilia. Attenzione anche a possibili nevicate sopra gli 800-1000 metri, su Emilia-Romagna, Abruzzo e Molise.