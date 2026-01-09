In questi giorni l’Italia è sotto la morsa del gelo artico, con temperature ben al di sotto dello zero in diverse zone della penisola. Ora la Protezione Civile ha diramato un’allerta per neve a bassa quota e venti di burrasca.

Gelo artico sull’Italia: quanto durerà?

In Italia, ma anche nella maggior parte degli Stati europei, sono giorni difficile meteorologicamente parlando per via del gelo artico che ha portato a un brusco calo delle temperature un pò ovunque.

Anche in Italia in diverse zone il termometro è sceso di diversi gradi sotto lo zero. La bella notizia è che questa ondata di gelo ha le ore contate, nei prossimi giorni avremo infatti un aumento delle temperature, anche di 10 gradi al Sud. Ora però c’è da prestare attenzione in alcune regioni poiché la Protezione Civile ha diramato un’allerta per neve a bassa quota e venti di burrasca. Ecco dove.

Gelo artico sull’Italia: scatta l’allerta della Protezione Civile

Se il gelo pare avere le ore contate, la Protezione Civile ha diramato un’allerta meteo arancione e gialla per neve a bassa quota e venti di burrasca al Centro-Sud. Nelle regioni centrali la neve potrebbe cadere già ai 700-1000 metri. Attenzione invece ai forti venti sulla Toscana a partire dal pomeriggio di oggi, con allerta meteo arancione per vento e mareggiate a partire dalle ore 12.00.