L’Italia è alle prese con una nuova ondata di maltempo: piogge intense, vento forte e nevicate stanno colpendo soprattutto le regioni del Centro-Sud, provocando allagamenti, disagi e evacuazioni in diverse località.

L’Italia continua a essere colpita da una fase di maltempo che interesserà in particolare le regioni del Centro-Sud.

La prima perturbazione del mese di gennaio si fa sentire anche nella giornata di oggi lunedì 5 gennaio, portando piogge diffuse, temporali isolati e nevicate sull’Appennino.

Al Nord il tempo risulta più stabile, con ampie schiarite e solo qualche debole precipitazione localizzata, principalmente in Romagna e nelle zone collinari dell’entroterra. La quota neve, inizialmente oltre gli 800 metri, scende progressivamente fino a 500 metri, interessando i fondovalle dell’alto Mugello e del Casentino. Le temperature subiscono un lieve calo, con gelate diffuse al mattino nelle pianure settentrionali e massime generalmente nella media stagionale al Centro-Nord, più miti al Sud.

Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse, con allerta gialla valida per otto regioni: Abruzzo, Calabria, Campania, Lazio, Marche, Molise, Puglia e Umbria. Oltre alla possibilità di temporali e rischio idraulico e idrogeologico, la Protezione Civile segnala nevicate anche nelle zone appenniniche settentrionali e orientali, in particolare sul Pratomagno.

Piogge torrenziali e gelo in Italia: maltempo provoca evacuazioni e interventi dei soccorsi

Il maltempo ha già causato disagi in numerose zone del Paese. A Roma, le forti piogge hanno provocato allagamenti e il crollo di un pino di oltre 20 metri in via dei Fori Imperiali, mentre i Vigili del fuoco hanno salvato due ragazze intrappolate in un seminterrato a Trigoria e due camionisti bloccati sulla via Ardeatina. Anche a Cassino, in provincia di Frosinone, otto persone sono state evacuate a causa dell’acqua che aveva raggiunto i 50 centimetri in alcune abitazioni, mentre le forze dell’ordine vigilano sulle case abbandonate per prevenire episodi di sciacallaggio.

La rete ferroviaria nazionale ha attivato piani straordinari per fronteggiare neve, gelo e ghiaccio, con presidi rafforzati nei punti critici e mezzi specializzati pronti a garantire la circolazione. Gli eventi di maltempo hanno avuto impatto anche su manifestazioni pubbliche: a Fiumicino è stato annullato l’evento della Befana Isolana, così come il “Presepe Vivente” a Testa di Lepre, per garantire la sicurezza dei partecipanti.

Le autorità invitano la popolazione a rispettare le dotazioni invernali sui mezzi di trasporto e a seguire le indicazioni locali per la sicurezza.