Il 2025 potrebbe finire con un’ondata di gelo tra San Silvestro e Capodanno, per colpa della sciabolata artica in arrivo sull’Italia. Nevicherà dunque anche in pianura? Ecco le previsioni meteo.

Allerta meteo, sciabolata artica sull’Italia: neve anche in pianura?

Sciabolata artica in arrivo sull’Europa e dunque anche sull’Italia, che porterà a un brusco calo delle temperature in particolare tra San Silvestro e Capodanno.

L’aria gelida, in arrivo dall’Europa meridionale, sta per giungere sul Mediterraneo e, attenzione, potrebbe portare a nevicate anche in pianura. Ma andiamo ora a vedere nel dettaglio le previsioni fino a Capodanno.

Allerta meteo, sciabolata artica sull’Italia: le previsioni

Come abbiamo visto, l’Europa sta per essere “colpita” da una sciabolata artica, che porterà a un brusco calo delle temperature anche nel nostro Paese, con possibili nevicate anche in pianura. L’aria fredda comincerà ad arrivare già domani, martedì 30 dicembre, verso sera, col termometro che si abbasserà specialmente sul Nord-Est. Piogge sparse invece tra Calabria e Sicilia. Per quanto riguarda il 31 dicembre, San Silvestro, il fronte freddo attraverserà tutta la penisola, con tempo instabile al Sud, e schiarite al Centro e al Nord. La notte di San Silvestro sarà una notte gelida. Infine come sarà il tempo a Capodanno? Tanto freddo ovunque, con deboli piogge su Sardegna e regioni tirreniche, cielo sereno nelle altre zone.