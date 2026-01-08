Gelo record e neve: le previsioni confermano freddo intenso in Lombardia con disagi, scuole chiuse e temperature sotto la media. Gli aggiornamenti.

Le previsioni per la Lombardia parlano chiaro: il freddo è protagonista assoluto di questa fase invernale. Un’ondata di gelo polare fa crollare le temperature fino a -22°C, portando neve, disagi e scuole chiuse in diversi comuni. Uno scenario meteo eccezionale che conferma come la regione sia al centro dell’attuale emergenza climatica invernale.

Centro e Sud: neve e instabilità tra spettacolo e criticità

Anche il Centro e il Sud del Paese stanno vivendo fenomeni meteorologici rilevanti, seppure diversi dal freddo alpino. Nelle prime ore di mercoledì 7 gennaio, il Vesuvio si è risvegliato sotto una coltre di neve, uno spettacolo ammirato dai turisti. Siena è stata imbiancata da una nevicata improvvisa, con conseguente formazione di ghiaccio: il Comune ha chiuso le scuole e predisposto interventi per liberare le strade. Fenomeni simili si sono verificati a Campobasso e in Abruzzo, dove la neve non ha però causato disagi significativi, e lungo il litorale, con piogge intense e allerta per la navigazione.

Per oggi, giovedì 8 gennaio, le previsioni indicano cieli soleggiati al Nord, bel tempo al Centro e piogge localizzate su Calabria e Sicilia, con allerta gialla per rischio temporali e idrogeologico.

Freddo polare, -22°C in Lombardia e scuole chiuse per neve: le previsioni meteo

L’Italia settentrionale sta affrontando un’ondata di freddo intenso che non si registrava da diversi anni. In alta Valtellina, a Livigno, le temperature sono crollate fino a -22°C, con punte di -23,7°C in quota, mentre nelle pianure lombarde i termometri segnano valori sotto lo zero anche a doppia cifra: -5°C in pianura e picchi di -8°C a nord-ovest di Milano. Sondrio ha toccato i -9°C e Varese i -5°C.

La colonnina di mercurio resta eccezionalmente bassa anche nelle prossime giornate, soprattutto grazie all’afflusso di aria artica proveniente dal Nord Europa, responsabile di un freddo intenso che sta congelando gran parte del Paese. Anche il Piemonte, la Lombardia e le zone interne del Centro subiscono un abbassamento termico accentuato dall’effetto albedo, dopo le nevicate recenti.

Nei prossimi giorni, l’instabilità interesserà soprattutto il Sud e alcune regioni centrali, mentre al Nord si manterrà il clima freddo ma generalmente sereno. Gli esperti raccomandano prudenza per spostamenti, protezione dei soggetti più fragili e attenzione al ghiaccio sulle strade.