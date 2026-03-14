In arrivo freddo e neve: il maltempo porterà piogge intense e nevicate fino ai fondovalle, accompagnate da un drastico calo delle temperature.

Dopo settimane di piogge e un breve assaggio di primavera, l’Italia si prepara a un nuovo episodio di maltempo. Forti temporali e una consistente nevicata interesseranno soprattutto il Nord-Ovest, segnando un brusco ritorno dell’inverno e mostrando quanto imprevedibile possa essere il clima in Italia.

Maltempo, svolta drastica e gelida: inizia la grande nevicata in Italia

Dopo sette settimane di piogge intense e una breve parentesi primaverile con temperature che hanno toccato i 22°C, l’Italia si prepara a un drastico ritorno del freddo. Il peggioramento sarà particolarmente severo su Valle d’Aosta, Piemonte settentrionale e Liguria, con piogge accumulate che supereranno i 100-150 mm, sufficienti a provocare allagamenti locali.

Il fenomeno più spettacolare sarà il ritorno della neve: oltre i 1500-2000 metri delle Alpi occidentali potrebbero cadere fino a un metro di neve fresca, mentre in alcuni momenti i fiocchi scenderanno fino a 800 metri, imbiancando anche il fondovalle valdostano. Lo sbalzo termico dai 20°C recenti al freddo imminente sarà notevole, richiedendo massima prudenza. Domenica mattina il maltempo persisterà al Nord-Ovest, ma poi il vortice si sposterà verso sud, interessando Sardegna e Sicilia occidentale, per estendersi al Meridione già dalla serata.

Maltempo e neve: una perturbazione in movimento verso il Centro-Sud nella prossima settimana

L’evoluzione per la prossima settimana resta insolita e dinamica: la cosiddetta “trottola scozzese“, dopo aver raggiunto la Libia, risalirà verso nord, investendo il settore adriatico. Lunedì 16 marzo rovesci abbondanti interesseranno Calabria e Basilicata, mentre da martedì la perturbazione colpirà tutto il versante adriatico, coinvolgendo Marche, Abruzzo e Romagna, accompagnata da un calo termico diffuso di 5-7°C.

Sul Piemonte, già dalla sera precedente, l’avvicinamento di una saccatura atlantica ha convogliato correnti umide, attivando piogge sulle zone alpine e aumentando progressivamente l’intensità dei fenomeni. Anche l’interazione tra Piemonte e Liguria potrebbe abbassare la quota neve fino a 500-700 metri, creando scenari suggestivi e insoliti per la stagione. La fase più intensa durerà fino a domenica mattina, 15 marzo, quando la bassa pressione si sposterà verso sud, ma fino ad allora il Nord-Ovest resterà il cuore pulsante di questo ritorno dell’inverno.