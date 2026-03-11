Questi primi mesi del 2026 sono stati caratterizzati dal maltempo e dal freddo. Nonostante siamo prossimi alla primavera, nel weekend dovremo essere pronti a tirare fuori sciarpe e cappotti pesante per via di una nuova perturbazione atlantica che porterà non solo piogge ma anche tanto freddo.

Meteo, freddo in arrivo sull’Italia: non è ancora tempo di ritirare sciarpe e cappotti pesanti

Tra dieci giorni daremo l’arrivederci all’inverno per lasciare spazio alla primavera. Prima di allora però l’Italia sta per essere travolta da una nuova ondata di freddo, l’ennesima di questo 2026. Il calo delle temperature sarà soprattutto al Centro Nord, da aspettarsi anche nevicate oltre i 1.200 metri. Ma, come sarà il meteo nel weekend del 14 e 15 marzo 2026? Una nuova perturbazione atlantica sta per colpire la nostra penisola, vediamo ora insieme le previsioni aggiornate.

Meteo, le previsioni del weekend 14-15 marzo 2026

Come visto, specie al Centro Nord, non è ancora tempo di mettere via sciarpe e cappotti pesanti, per quello bisognerà attendere ancora un pò di giorni. L’Italia sta infatti per essere colpita da una nuova perturbazione atlantica che non solo porterà a un calo delle temperature ma anche a precipitazioni diffuse. Vediamo ora nel dettaglio le previsioni meteo del weekend 14-15 marzo 2026. Iniziamo con sabato 14, con precipitazioni su tutto il Nord e nevicate sopra i 1.200 metri. Sul resto d’Italia invece non dovrebbe piovere. Domenica 15 invece possibili acquazzoni anche al Sud, specie in Sicilia, e ancora tanta instabilità al Nord.