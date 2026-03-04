L'Italia e un anticipo di primavera: temperature fino a 20°C grazie all’alta pressione, ma persistono nebbia e nubi basse. Ecco le previsioni.

La primavera sembra anticipare il suo arrivo in Italia: dopo mesi di pioggia e freddo, l’alta pressione porta temperature record fino a 20°C, soprattutto al Nord e al Centro. Nebbia e nubi basse, però, continueranno a influenzare alcune zone, ricordando che anche i giorni più miti possono nascondere insidie. Ecco le ultime previsione meteo.

Anticipo di primavera sull’Italia: alta pressione e temperature insolite

L’Italia vive un vero e proprio anticipo di primavera: l’alta pressione sta facendo schizzare i termometri verso i 20°C da Nord a Sud, dopo settimane di freddo e piogge persistenti. Tuttavia, come ricordano gli esperti, non mancano alcune insidie: la nebbia continuerà a dominare la Pianura Padana, mentre le regioni centrali resteranno coperte da nubi residue ancora per qualche ora. Poi, le perturbazioni si sposteranno verso l’Algeria, lasciando spazio a giornate insolitamente miti.

Guardando alla climatologia della prima decade di marzo, il caldo attuale rappresenta un’anomalia significativa. Toccare punte di 20°C su quasi tutto il territorio nazionale significa anticipare di circa un mese le temperature tipiche di aprile. Da giovedì, i cieli si schiariranno, anche se qualche pulviscolo sahariano potrà sporcare le superfici esposte, mentre venerdì e durante il weekend sono previsti locali piovaschi su Sardegna, Sicilia e Appennino Meridionale.

Previsioni meteo Italia, svolta del bel tempo o torna il freddo? Gli inaspettati sviluppi

Le prime due settimane di marzo saranno caratterizzate da un robusto anticiclone che interesserà gran parte dell’Europa centrale, garantendo tempo stabile e temperature sopra la media. I modelli indicano una nuova spinta dell’alta pressione tra venerdì 6 e domenica 8 marzo, con massimi al suolo sull’Europa centro-orientale. Ciò favorirà giornate più soleggiate soprattutto al Nord, mentre il Sud e le isole maggiori potrebbero ancora subire effetti marginali di instabilità legati a circolazioni più orientali e iberiche.

Per la seconda decade del mese, gli scenari indicano un possibile ritorno di condizioni più variabili, questa volta con l’arrivo di correnti più fredde da nord-est. Nonostante qualche episodio di pioggia, la tendenza generale resta su valori termici superiori alla media.