Secondo la tradizione popolare, ogni anno il 29, il 30 e il 31 gennaio sarebbero i tre giorni più freddi dell’anno, i cosiddetti Giorni della Merla. Sarà così anche in questo 2026? Le previsioni pare dicano il contrario ma…

Giorni della Merla: sono davvero i tre giorni più freddi dell’anno?

Iniziamo col dire che, secondo la tradizione, i Giorni della Merla cadono gli ultimi tre giorni del mese di gennaio, ovvero il 29, il 30 e il 31. La leggenda narra infatti che, per difendersi dal freddo pungente degli ultimi tre giorni di gennaio, una merla si nascose con i suoi pulcini in un camino, tenendoli dunque al caldo e al riparo per tre giorni. Il 1 di febbraio, una volta usciti dal camino e pronti a volare, i pulcini erano diventati tutti neri per colpa della fuliggine. Questa è solo una delle leggende popolari, la più raccontata. Dal punto di vista climatico, gli ultimi giorni di gennaio, in particolare al Nord Italia, coincidono spesso con i giorni più freddi, con il culmine dell’inverno. Ma, sarà così anche in questo 2026?

Giorni della Merla, non saranno i più freddi del 2026? Le previsioni

Diciamo innanzitutto che in Italia, tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026, il gelo è già stato gran protagonista, con temperature davvero molto rigide, in alcune zone anche di diversi gradi sotto lo zero. Sono come detto in arrivo i Giorni della Merla (29, 30 e 31 gennaio) ma, in questo 2026, non saranno i più freddi, diciamo che probabilmente il “peggio” è già passato. A partire da giovedì 29 avremo infatti un cielo per lo più sereno al Centro-Nord con temperature nella norma, niente grande gelo dunque. Nemmeno al Sud farà troppo freddo ma saranno possibili rovesci improvvisi e acquazzoni fino a sabato 31.